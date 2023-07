Jak podaje portal, analizując dane za pierwszy kwartał 2023 roku, spada sprzedaż wódki w Polsce.

Polacy najchętniej kupują wódkę w małych sklepach i dyskontach. Ciągle najczęściej wybierają czystą wódkę, chociaż coraz chętniej sięgają także po wódki smakowe.

Warto dodać, że ciągle na rynku bardzo dobrze radzą sobie "małpki", czyli wódki w małych opakowaniach.

Blisko dwie trzecie najtańszej wódki, bo 60 proc., jest sprzedawana w formie małpek, czyli butelek o pojemności do 200 ml. W statystycznym sklepie małoformatowym w Polsce w kwietniu klienci mieli do wyboru aż 63 warianty wódek smakowych, z których niemal połowa – to najmniejsze buteleczki do 100 ml, około 20 w opakowaniach 200 ml, 15 w opakowaniach 500 ml i reszta w większych opakowaniach. 45 proc. tych wódek było od producenta Stock, a drugie tyle od CEDC - informuje Rzeczpospolita.