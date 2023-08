Nigdzie nie ma mowy o spirytusie. Jego rzekome dodawanie do piwa nie ma najmniejszego sensu ze względów ekonomicznych i prawnych - tak na zarzuty ministra Telusa, który oskarżył duże browary o dolewanie spirytusu do piwa, odpowiada Carlsberg Polska.

Minister rolnictwa oskarżył browary o dolewanie spirytusu do piwa. Na ten zarzut odpowiedział Carlsberg Polska. / fot. PAP/Marcin Obara

Minister rolnictwa oskarża browary. Carlsberg odpowiada

Przypomnijmy, że w miniony piątek minister Telus na antenie Polskiego Radia zarzucił dużym koncernom dolewanie spirytusu do piwa. - To jest problem, że piwo jest chrzczone alkoholem. Te wysokoprocentowe nie mają go z fermentacji, to jest pewne oszustwo - mówił minister rolnictwa. Na słowa przedstawiciela rządu zareagowała firma Carlsberg Polska, która zaprzeczyła takim praktykom.

Odnosząc się do wypowiedzi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Roberta Telusa, która dotyczyła rzekomego dodawania przez duże browary spirytusu do piwa, stanowczo zaprzeczamy takim pomówieniom. Takie słowa nigdy nie powinny zostać wypowiedziane przez osobę pełniącą funkcję publiczną. Zwłaszcza, gdy słowa wypowiada minister rolnictwa, a kwestia dotyczy napoju, który w dużej mierze powstaje na bazie zboża - pisze browar w oficjalnym komunikacie.

Wypowiedź ministra krzywdząca dla całej branży piwnej

Jak dodaje Carlsberg, praktyka, o której mówi minister, jest pozbawiona sensu, albowiem dodawanie mocnego alkoholu do piwa, wiązałoby się z wyższymi kosztami browarów oraz konsekwencjami prawnymi. Dodatkowo takie nieprawdziwe stwierdzenia wypowiedziane przez przedstawiciela rządu, uderzają w dobre imię całej branży piwnej.

Poniżej publikujemy pełne oświadczenie Carlsberg Polska odnoszące się do wypowiedzi ministra Roberta Telusa:

Odnosząc się do wypowiedzi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Roberta Telusa, która dotyczyła rzekomego dodawania przez duże browary spirytusu do piwa, stanowczo zaprzeczamy takim pomówieniom. Takie słowa nigdy nie powinny zostać wypowiedziane przez osobę pełniącą funkcję publiczną. Zwłaszcza, gdy słowa wypowiada minister rolnictwa, a kwestia dotyczy napoju, który w dużej mierze powstaje na bazie zboża. Jedyny alkohol, jaki jest obecny w piwie, to efekt znanego od tysięcy lat procesu fermentacji alkoholowej. W przypadku piwa, fermentacji poddawane są słodowane ziarna zbóż, a dokonują jej drożdże. To, z jakich surowców może składać się piwo określa definicja wypracowana przez dwie największe organizacje skupiające producentów piwa – ZPPP Browary Polskie i Stowarzyszenie Regionalnych Browarów Polskich. Zgodnie z nią w skład piwa wchodzi: słód browarny oraz woda z dodatkiem chmielu lub produktów chmielowych, a także surowce niesłodowane, których zawartość nie powinna jednak przekraczać 45 proc. zasypu. Nigdzie nie ma jednak mowy o spirytusie. Jego rzekome dodawanie do piwa nie ma najmniejszego sensu ze względów ekonomicznych i prawnych. Dla dużych browarów, operujących wysokimi wolumenami produkcji, dodawanie stosunkowo drogiego produktu, jakim jest spirytus byłoby całkowicie nieopłacalne. Co więcej, stosowanie przez browary alkoholu, który nie jest wynikiem fermentacji piwnej, wiązałoby się z wyższą akcyzą, co oznacza kolejne koszty. Z kolei ukrywanie takiego faktu groziłoby ryzykiem wysokich kar finansowych. Żaden browar, a zwłaszcza duży nie jest sobie w stanie na coś takiego pozwolić. Jako odpowiedzialni producenci i jeden z trzech największych podmiotów na polskim rynku piwnym, stosujemy najwyższe standardy jakości, a cały nasz proces produkcyjny podlega wewnętrznej i zewnętrznej kontroli. Stanowczo protestujemy więc wobec tego typu krzywdzącym twierdzeniom, które uderzają w dobre imię całej branży, a zarazem są całkowicie nieprawdziwe. Agata Koppa, dyrektorka ESG i Corporate Affairs, Carlsberg Polska

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl