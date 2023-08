Wypowiedź Pana Ministra na temat rzekomego „chrzczenia” piwa spirytusem można zaliczyć do najniższego sortu nieprawdziwych mitów na temat piwa, których rozpowszechnianie zwyczajnie nie przystoi ministrowi rolnictwa, czyli szefowi resortu zajmującego się wszak również piwem i rynkiem piwa - powiedział nam Marek Kamiński, współwłaściciel Browaru Kingpin oraz prezes Polskiego Stowarzyszenia Browarów Rzemieślniczy.

Minister rolnictwa Robert Telus oskarżył browary o dolewanie spirytusu do piwa. / fot. PAP/Marcin Obara

Czy browary "chrzczą" piwo?

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu minister Telus na antenie Polskiego Radia zarzucił dużym koncernom dolewanie spirytusu do piwa. - To jest problem, że piwo jest chrzczone alkoholem. Te wysokoprocentowe nie mają go z fermentacji, to jest pewne oszustwo - mówił minister rolnictwa. Na słowa przedstawiciela rządu zareagowała branża piwowarska, która zaprzeczyła takim praktykom.

Dodawanie spirytusu do piwa jest nie tylko niedozwolone, ale byłoby również nieopłacalne i negatywnie odbiło się na jakości piwa. Piwo jest produktem wysoce regulowanym i podlegającym licznym kontrolom, nie wyobrażam sobie, by browar jakiejkolwiek wielkości decydował się na nielegalny proceder. Jeśli Pan Minister ma wiedzę o takim procederze, to nie tylko wskazane byłoby, ale i ma prawny obowiązek poinformowania o tym odpowiednich organów - powiedział Marek Kamiński. Co prawda wypowiedź Pana Ministra dotyczyła dosłownie piw koncernowych, a piwa lokalne, czyli rzemieślnicze, zostały a contrario pochwalone za wolne od takiego procederu, to jednakże taka wypowiedź i to z ust ministra to przejaw szkodliwego powielania nieprawd o piwie, które gdzieniegdzie mogą paść na podatny grunt - dodał.

Taka wypowiedź nie przystoi ministrowi

Zdaniem prezesa Polskiego Stowarzyszenia Browarów Rzemieślniczych wypowiadanie takich słów nie przystoi przedstawicielowi rządu.

Wyższa zawartość alkoholu w piwie niż najczęstsze około 5-5,5 procent w masowych lagerach to wynik wyższego ekstraktu brzeczki lub głębszego odfermentowania, a nie jakiegokolwiek dodawania do piwa spirytusu, by podnieść w nim zawartość alkoholu. Nie oczekujemy, by każdy był specjalistą w zakresie piwa, ale od szefa resortu rolnictwa wymagamy nieco więcej wiedzy w tym zakresie niż żadna i opieranie się na faktach, a nie na niemających nic wspólnego z prawdą plotkach - podsumował Marek Kamiński.

