Spółka Doctor Brew Sp z o.o. należąca do Grupy Kapitałowej Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A i działająca na rynku od 2013 roku, jest innowacyjnym producentem piwa kraftowego - Vermont IPA, Double IPA, Molly IPA, Summer Ale, bezalkoholowe American Freedom. Spółka została sponsorem koszykarzy WKS Śląsk Wrocław.

Celem marki Doctor Brew jest aktywne wsparcie finansowe klubu w jego rozwoju i codziennej pracy, pomoc w wyposażeniu wydarzeń towarzyszących oraz aktywizacja dotychczasowych kibiców i zachęta nowych do licznego udziału w meczach i w akcjach promocyjnych wspierających wydarzenia.

Współpraca pomiędzy WKS Śląskiem oraz Doctor Brew to nowy rozdział zarówno w historii spółki, jaki koszykarskiego Śląska. 18-krotny Mistrz Polski i doceniana marka z piwami kraftowymi rozpoczynają współpracę 16 i 17 września podczas V Memoriału Adama Wójcika – ALBA Cup 2022. Memoriał będzie także okazją na uhonorowanie koszykarskich Mistrzów Polski z sezonu 2021/2022.

Rosnące znaczenie i rozpoznawalność naszych marek przejawia się także w coraz większej obecności sponsoringowej. Koszykówka we Wrocławiu w wykonaniu Śląska Wrocław to historia niekwestionowanych sukcesów sportowych i wielkich emocji. A emocje są tym co chcemy zapewniać wszystkim naszym Konsumentom. Cieszę się, że Doctor Brew staje się częścią tej historii – powiedział Janusz Palikot, prezes Manufaktury Piwa, Wódki i Wina, spółki do której należy Doctor Brew.