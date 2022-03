Spółka TiM wspiera Ukrainę

Dystrybutor i importer win, spółka TiM, podobnie jak wiele innych firm zaangażowała się w pomoc Ukrainie.

Autor: oprac. JS

Data: 14-03-2022, 16:11

TiM wspiera Ukrainę / fot. materiały prasowe

Spółka TiM postanowiła wesprzeć obywateli Ukrainy, którzy przez wojnę musieli uciekać ze swojego kraju. Jednym z działań spółki było sprowadzenie z Ukrainy do Polski rodzin swoich pracowników. Poza tym TiM angażuje się w wiele innych projektów na rzecz pomocy Ukrainie, o czym informuje spółka w przesłanym oświadczeniu, które publikujemy poniżej.

"TiM S.A. stanowią ludzie, dla których pryncypialne wartości mają kluczowe znaczenie w życiu, dlatego od zawsze pokój, równość i jedność są istotą funkcjonowania naszej organizacji. Firma stawia na rozwój, sprzeciwia się dyskryminacji, koncentruje swoją uwagę na człowieku jako największym dobru.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Zaistniała sytuacja w Ukrainie nie pozwala nam przejść obojętnie wobec ludzkiego cierpienia. Jeszcze bardziej otwieramy nasze serca i pokłady empatii w stosunku do całego narodu ukraińskiego. Ze szczególną troską podchodzimy do osób starszych i matek, które doświadczone codziennymi problemami podjęły bohaterski krok przemierzenia wielu kilometrów, aby dotrzeć do bezpiecznej przystani i ochronić swoje dzieci.

Od dłuższego czasu Wszyscy zadajemy sobie pytanie, jak w odpowiedzialny i skuteczny sposób zaangażować się w działania niosące realną pomoc dla uchodźców?

Wsłuchując się w potrzeby osób pracujących w naszej organizacji i przybywających do Polski rodzin, nasza Spółka postanowiła realizować program pomocy w dwóch kluczowych obszarach. Otoczyliśmy opieką nasze koleżanki i kolegów z pracy, obywateli Ukrainy, zapewniając im wsparcie natury medycznej w obszarze diagnostyki i opieki zdrowotnej, specjalistycznych leków oraz sprzętu medycznego. Wdrożyliśmy również program łączenia rodzin poprzez sprowadzenie wskazanych osób z Ukrainy. Wspieramy i jesteśmy czynnym uczestnikiem Projektu ZUZA realizowanego z myślą o dzieciach i młodzieży z niepełnosprawnością, które wychowują się w rodzinach zastępczych, adopcyjnych i placówkach opiekuńczych. Idea ta została rozszerzona o zupełnie Nowy Obszar, który obejmuje wsparcie uchodźców znajdujących się w trudnej sytuacji na skutek działań wojennych na terenie Ukrainy. W ramach inicjatywy pomocą zostaną objęci cudzoziemcy z niepełnosprawnością, dzieci i młodzież z placówek opiekuńczych oraz wszystkie osoby, które wymagają wsparcia, a systemowe propozycje nie zaspokajają ich potrzeb. Obecnie zakres współpracy obejmuje działania związane z pomocą psychoterapeutyczną i opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci przybywających z domów dziecka oraz rodzin zakwaterowanych na terenie Uzdrowiska Ustroń.

Dobro drugiego człowieka jest dla Spółki TiM najważniejsze i z mocą podkreślamy, iż szacunek do drugiej osoby sprawia, iż możemy być ludźmi w pełnym tego słowa znaczeniu"