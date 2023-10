Janusz Palikot umieścił na YouTube monolog skierowany do wierzycieli Manufaktury Piwa Wódki i Wina. Wyjaśnia co się dzieje z ich pieniędzmi a jego spółką. Przedsiębiorca zapewnia, że spółka może dalej się rozwijać i przynosić nawet 200 mln zł przychodów rocznie...

Janusz Palikot odpowiada na pytania wierzycieli/fot. PAP/FOTON/PAP

Janusz Palikot opublikował na YouTube 30-minutowe nagranie, w którym odpowiada na najczęściej zadawane pytania od wierzycieli.

Przedsiębiorca przedstawia powody, dla których jego biznes się nie rozwija tak, jak zapowiadał.

Palikot zapewnia, że ma plan restrukturyzacji.

W blisko 30-minutowym nagraniu były polityk odpowiedział na poniższe pytania:

0:22 Co się stało, że się nie udało?

6:03 Jaki status mają rozmowy z inwestorami? Czy jest inwestor strategiczny?

8:50 Dlaczego ma się udać wyjść z kryzysu, jeśli do tej pory się nie udało?

12:14 Dlaczego nie są płacone wynagrodzenia pracownicze?

14:02 Skąd wynikały miesięczne koszty w wysokości 5 mln zł, obniżone teraz do 1,6 mln zł?

17:15 Czy zakładaliśmy, że dojdzie do obecnej sytuacji? Jakie jest moje zaangażowanie finansowe?

19:12 Dlaczego tym razem ma się udać?

22:15 Jakie popełniliśmy błędy?

25:00 Co z innymi spółkami, np. Alembik Polska? Co z Beczkami Palikota, tokenami i całym projektem whisky?

26:50 - Szczegóły dot. głosowania nad zatwierdzeniem PZU

Palikot ujawnia plan restrukturyzacji

Janusz Palikot przyznał, że jego spółka nie ma obecnie pieniędzy, żeby uregulować zaległe wypłaty dla pracowników. Obiecał jednak, że gdy wpłynie do niej kapitał od nowych inwestorów, uregulowanie tych zaległości zostanie potraktowane jako priorytet. Przyznał, że może to być możliwe w połowie listopada tego roku.

Janusz Palikot jest jednak zdania, że Manufaktura Piwa Wódki i Wina może odnieść wciąż sukces. Jego zdaniem po pozyskaniu kapitału od inwestorów spółka będzie w stanie osiągnąć 200 mln zł rocznego przychodu, a następnie nawet 300 mln zł. Może udać się to jednak tylko wtedy, jeśli spółka podpisze umowy z nowymi inwestorami, którzy zapewnią jej kapitał. A to z kolei może udać się jedynie, jeśli wierzyciele opowiedzą się za zawarciem ugody.

Jeżeli porozumienie nie dojdzie do skutku, wierzyciele mogą dostać jeszcze mniej pieniędzy. Wtedy dojdzie do bankructwa i majątek spółki pójdzie pod młotek syndyka, a jak twierdzi biznesmen, większa część jej wartości opiera się na niematerialnych aktywach, w tym markach i produktach.

Podczas nagrania biznesmen odpierał zarzuty o celowym doprowadzeniu do kryzysu w spółce - powiedział, że to absurdalne.

Ja zaryzykowałem całym swoim majątkiem. Zostawiłem domy, które mam, sprzedałem nieruchomości, ruchomości. Jestem w 26 mln zł największym wierzycielem Manufaktury. Nie ma nikogo, kto zainwestował więcej środków w tę spółkę niż ja. Być może nigdy nie odzyskam tych pieniędzy, bo akurat jak państwo wiecie, w warunkach układowych te podmioty powiązane są najgorzej traktowane. Nie ma zwrotów gotówkowych, to wszystko konwersja na kapitał, jeżeli plan się uda i spłacimy nasze zobowiązania wobec państwa, to ja też coś zarobię, ale pod tym pierwszym warunkiem. Od roku nie pobieram żadnego wynagrodzenia podobnie tak jak i pozostali członkowie zarządu i oczywiście niedługo też będę miał kłopoty z życiem na tym samym poziomie, bo ileż można dokładać - komentował Janusz Palikot.

Janusz Palikot przyznaje w nagraniu, że jego błędem było liczenie na to, że finansowaniem społecznościowym uda się zdobyć w krótkim okresie duży kapitał. Spółka pozyskała znaczną sumę, ale było to rozciągnięte na kilka lat, a bieżące straty uszczuplały te środki i Manufaktura nie miała możliwości dokonania skoku sprzedażowego i produkcyjnego. Poza tym inwestycji było zbyt dużo - trzeba było iść węziej, nie tak ambitnie, nie robić wszystkiego naraz - dodaje.

