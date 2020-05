Sprzedaż alkoholi w internecie? Najwyższy czas zapytać kiedy, a nie czy będzie możliwa

Od dwóch miesięcy polska gospodarka zmaga się ze skutkami pandemii koronawriusa. Branżę spirytusową dotknęły od kwietnia spadki sprzedaży, a także zmiana struktury sprzedaży, która przesunęła się z alkoholi droższych na tańsze. Zamrożony też został na dwa miesiące kanał sprzedaży jakim jest HoReCa, dlatego branża apeluje do rządzących o umożliwienie sprzedaży alkoholi przez internet.

Trudny początek 2020 r. w branży spirytusowej

Witold Włodarczyk, prezes ZPP PPS mówi, że branżę spirytusową dotknęły od kwietnia spadki sprzedaży, a także zmiana struktury sprzedaży.

- Rok zaczął się bardzo nietypowo, bo wprowadzona została podwyżka akcyzy, co spowodowało zachwianie tego rynku, a sprzedaż w pierwszych miesiącach była niska. W marcu pojawiła się pandemia i nastąpiła zmiana struktura sprzedaży. I choć marzec nie był miesiącem złym, bo sklepy były pustoszone jak w czasach PRL, to zmieniła się struktura. Do tej pory kupowaliśmy alkohole lepsze i droższe, występowało zjawisko premiumizacji, ale w marcu zaczęły się gorzej sprzedawać, zaś w kwietniu nastąpił spadek sprzedaży, co wiąże się z zamknięciem kanału HoReCa – mówi Witold Włodarczyk.

Karol Majewski, właściciel firmy rodzinnej Nalewki Staropolskie stwierdza zaś, że czas pandemii w dramatyczny sposób różnie się dla jego firmy od czasów sprzed koronawirusa. - Moja firma nalewki produkuje głównie dla sektora HoReCa, a to wszystko zostało zamknięte. W momencie, gdy nie działają hotele i restauracje to nie mamy sprzedaży i jest to niebywale trudny okres. I choć utrzymuję zatrudnienie, bo to firma rodzinna, czyli łatwiej się porozumieć, jeśli chodzi o różne sprawy finansowe, to niestety przychody spadły w sposób dramatyczny – mówi Karol Majewski.

- Trzeba też pamiętać– a dotyczy to małych przedsiębiorstw – że sporo ulg kończy się już w maju, bo zaczęły się w marcu. A co będzie dalej? To koszty ZUS są największe i najbardziej bolesne dla przedsiębiorstw. Hotele i restauracje będą teraz otwarte, ale nie będzie boomu i nie będziemy mieli znaczącego wzrostu przychodów – podkreśla właściciel firmy Nalewki Staropolskie.

Internet nie istnieje?!

W Polsce alkohole nie mogą być sprzedawane przez internet, choć w Unii Europejskiej i innych krajach na świecie jest to legalny, akceptowalny i bezpieczny kanał sprzedaży. Wszystko odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami. A nawet jeśli do tej pory sprzedaż taka nie była dozwolona, to w dobie koronawirusa tamtejsze rządy zmieniły zdanie i uczyniły ją legalną.