Sprzedaż alkoholu. Jakie formalności trzeba spełnić, by zacząć biznes?

Osoby, które nigdy nie zajmowały się sprzedażą alkoholu, mogą być zaskoczone tym, jak skomplikowany jest to biznes. Niestety, przedsiębiorca zainteresowany dystrybucją napojów alkoholowych musi spełnić wiele wymagań formalnych – mówi Remigiusz Zdrojkowski z firmy PRO-LOG, zajmującej się logistyką towarów akcyzowych.

Chcesz zacząć sprzedawać towary rolno-spożywcze w sieci? Wypróbuj serwis Giełda Rolna.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Jak zacząć biznes sprzedaży alkoholu?

Przede wszystkim pamiętaj, że istnieją trzy rodzaje zezwoleń (w zależności od mocy alkoholu):

· do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,

· powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),

· powyżej 18% zawartości alkoholu.

Zastanów się, jakiego zezwolenia potrzebujesz w swoim punkcie. W razie potrzeby możesz wnioskować o wszystkie trzy w jednym dokumencie. Wniosek składasz do urzędu miasta lub gminy, właściwego dla lokalizacji punktu sprzedaży. Możesz tego dokonać podczas wizyty w urzędzie, listownie, a także elektronicznie. Gdy Twój sklep lub restauracja jest spółką cywilną, to wniosek muszą podpisać wszyscy wspólnicy. Jeśli ustanowiliście jedną osobę, która będzie reprezentować całą spółkę, wtedy wniosek podpisuje tylko ten wspólnik, który ma upoważnienie do reprezentowania spółki.

Sprawę możesz załatwić także przez pełnomocnika. Pamiętaj wtedy o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (w wysokości 17 zł wpłaconej na konto urzędu miasta). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

- Nie ma konkretnego terminu na złożenie wniosku. Wnioskować o zezwolenie można w dowolnym momencie, ale przed rozpoczęciem sprzedaży napojów alkoholowych. Pamiętać trzeba także o tym, by uzyskać odpowiednie zezwolenie od osoby, która zarządza budynkiem, w którym prowadzona będzie sprzedaż alkoholu – podkreśla przedstawiciel firmy PRO-LOG.