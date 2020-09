Stock Polska: Auchentoshan najdynamiczniej rozwijająca się whisky wśród single malt

Hillebrand inwestuje w cyfryzację usług i rozwija platformę do zarządzania transportem i magazynowaniem

- W ciągu ostatnich 12 miesięcy od pojawienia się na polskim rynku Auchentoshan jest najbardziej dynamicznie rozwijającą się whisky typu single malt odnotowując spektakularne wzrosty wartości sprzedaży +239% MAT July 2020 (wg Nielsena) - mówi Trade Marketing Manager On Trade & Travel Retail Stock Polska, Igor Przespolewski.

Auchentoshan American Oak to delikatna whisky single malt o nutach smakowych wanilii, herbatników oraz cytrusów. Produkowana w regionie Lowlands, na północ od Glasgow. Charakterystyczną, spłaszczoną butelkę oprócz litery „A” zdobi wizerunek trzech alembików – symbol potrójnej destylacji, która wyróżnia whisky Auchentoshan na tle innych szkockich single maltów. Destylat natomiast wyłącznie leżakuje w dębowych beczkach po amerykańskim bourbonie. Dzięki suszeniu słodu wyłącznie ciepłym powietrzem oraz trzykrotnej destylacji, whisky jest przystępna w odbiorze, słodkawa.

- Zeszłoroczny sukces pierwszej edycji „Born in the city”, podczas której Polacy mogli poznać nową whisky Auchentoshan, zainspirował nas do powtórzenia serii miejskich eventów. Ze względu na dotychczasowe, przeprowadzone z olbrzymim sukcesem działania, postanowiliśmy ponownie powierzyć realizację sprawdzonemu wykonawcy jakim jest dla nas Testa Communications – mówi Igor Przespolewski.

W tym roku przewiduje się realizację około 70 eventów, które odbędą się w 35 wyselekcjonowanych lokalach, o najbardziej miejskim charakterze, na terenie Warszawy, Krakowa, Trójmiasta oraz Wrocławia. Akcja zaczęła się pod koniec sierpnia i potrwa do listopada.

Celem działań jest przedstawienie Auchentoshan konsumentom, ale również barmanom. Podczas eventów chcemy wprowadzać uczestników w świat marki od podstaw. W specjalnie zaaranżowanej industrialnej strefie marki, dzięki specjalnie zaprojektowanej "voice machine" uczymy jak wypowiadać nazwę Auchentoshan. Ceniony w środowisku streetarter pomógł nam przygotować specjalne grafiki, personalizowane pod każde miasto, w którym zaplanowane są eventy, podkreślające jednocześnie miejski charakter marki. Aktywacjami prowadzonymi przez hostessy edukujemy o pochodzeniu Auchentoshan, rozdając przy tym kilka tysięcy atrakcyjnych gadżetów (metalowych kubków – charakterystycznych dla marki, miejskich czapek, magnesów, pinholderów i toreb). Mamy również przygotowane atrakcje dla barmanów, spersonalizowane pod miasta koszulki i czapki, a dodatkowo każdy z nich będzie mógł wziąć udział w konkursie i wygrać dodatkowe nagrody.