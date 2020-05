Stock Polska i Medisept we wspólnym projekcie na rzecz walki z koronawirusem

Pandemia koronawirusa SARS-Cov-2 doprowadziła do wzrostu zapotrzebowania na środki odkażające, których stosowanie ogranicza ryzyko zakażenia wirusem. Kluczowym surowcem służącym do produkcji preparatów dezynfekujących jest alkohol. Dlatego Stock Polska rozpoczął współpracę, w ramach której dostarczy Medisept ponad 150 tysięcy litrów wysokojakościowego, 96-procentowego spirytusu. Dzięki temu na rynek może trafić ponad pół miliona półlitrowych butelek z płynami do odkażania rąk i powierzchni szpitalnych. Transport alkoholu do Medisept odbywać się będzie drogą lądową przy użyciu specjalistycznych cystern, z których każda ma pojemność 28 tysięcy litrów. Na obecną chwilę, Stock Polska przekazało już 7 cystrern alkoholu.

– Zaniepokoiły nas doniesienia o kończących się zapasach środków dezynfekcyjnych w instytucjach najbardziej ich potrzebujących, takich jak szpitale czy przychodnie. To ważne, że dwie firmy związane z Lublinem, posiadające niezbędne surowce oraz technologię, połączyły siły, by wspólnie wspomóc walkę z COVID-19. Obecna sytuacja w kraju pokazała, jak ważny dla naszego bezpieczeństwa epidemiologicznego jest dostęp do surowca takiego jak spirytus – mówi Krzysztof Put, dyrektor zakładu produkcyjnego w Lublinie.

– Dziś, przy niepewnej sytuacji rynku dostaw, ważna jest ścisła współpraca między firmami wytwarzającymi alkohol i tymi produkującymi preparaty dezynfekcyjne. Jest ona kluczowa dla utrzymania ciągłości produkcji i dostaw środków wirusobójczych do placówek medycznych, instytucji publicznych oraz wszystkich mieszkańców kraju – mówi Przemysław Śnieżyński, prezes zarządu Medisept, producenta środków do dezynfekcji, który od 25 lat dostarcza rozwiązania higieniczne do szpitali, przemysłu i firm sprzątających w kraju i za granicą.

Inicjatywa Stock Polska to kolejny przykład solidarności lokalnych firm w walce z COVID-19. Kilka tygodni temu dobry przykład innym lubelskim podmiotom dał Medisept, przekazując czterem lubelskim szpitalom, pogotowiu, stacji Sanepidu, policji, straży pożarnej oraz Urzędowi Miasta wsparcie finansowe i profesjonalne środki do dezynfekcji. Trudny okres epidemii to niezawodny test pokazujący, że przedsiębiorstwo rzeczywiście realizuje zasadę społecznej odpowiedzialności biznesu.

