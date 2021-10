Stock Polska: rusza z ogromną inwestycją za 120 mln zł

Wmurowaniem kamienia węgielnego rozpoczęła się budowa nowej gorzelni Stock Polska na Lubelszczyźnie. Nowoczesny obiekt o wydajności 100 tysięcy litrów spirytusu dziennie powstanie na terenach firmy przy ul. Krochmalnej.

rozpoczęła się budowa nowej gorzelni Stock Polska; fot. mat.pras.

Nowa i nowoczesna fabryka Stock Polska

- Nowa gorzelnia Stocka to wzorcowy przykład połączenia zaawansowanej technologii XXI wieku z dbałością o przyrodę, otoczenie oraz dobro społeczności lokalnej – powiedział podczas konferencji prasowej Marek Sypek, dyrektor generalny Stock Polska Sp. z o.o. – Nie ukrywam, że podczas tej inwestycji bardzo wysoko postawiliśmy sobie poprzeczkę. Zastosowane systemy odzyskiwania energii oraz wody będą wręcz unikalne w skali kraju. Instalacja zostanie doskonale wyciszona, a nowoczesny projekt architektoniczny budynku z zieloną elewacją i dachem, pięknie wpisze się w rewitalizację dzielnicy „Za Cukrownią”, gdzie już mamy nowoczesną Arenę Lublin, a w budowie nowy, zielony dworzec metropolitalny – mówił Marek Sypek.

Instalacja Stocka wytwarzać będzie surowy alkohol, z którego produkowane będą m.in. alkohol do celów spożywczych (wódki czyste i smakowe oraz likiery), medycznych, farmaceutycznych (płyny do dezynfekcji), a także rolniczych. Alkohol w lubelskiej gorzelni powstawać będzie w dużej mierze na bazie produktów pochodzących od dostawców z Lubelszczyzny, tj. przy wykorzystaniu kukurydzy, żyta, pszenżyta, jęczmienia, a także pszenicy. Inwestycja realizowana będzie ze środków własnych Stock Polska.

Nadzór nad budową gorzelni powierzono łódzkiej firmie Biotechnika, która od wielu lat realizuje podobne inwestycje w Polsce i za granicą (w tym w USA), m.in. dla takich firm jak ORLEN, AWW, Eko-Gaz czy Bioagra SA. Nowe budynki zlokalizowane będą w całości na dotychczasowym, przemysłowym terenie firmy.

Stock Polska - nowy zakład za 120 mln zł

Prace rozbiórkowe oraz adaptacja części placów i alejek wewnętrznych zostały już zakończone. Pozwolenie na budowę uprawomocniło się 16 września 2021r, obecnie trwają prace fundamentowe. Natomiast pierwsze inwestycje konstrukcyjne przewidziano na początek 2022 roku. Całkowita powierzchnia nowej gorzelni wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmie obszar około 5 800 m2, co stanowi 1/10 obecnej działki przemysłowej Stocka w Lublinie.

– Bardzo dużą wagę przykładamy do rozwiązań proekologicznych, dlatego przygotowanie placu pod budowę odbyło się bez wycinki drzew. Budynek gorzelni zostanie usytuowany tak, by instalacje produkcyjne znalazły się wzdłuż torów kolejowych. Dzięki temu inwestycja będzie przyjazna dla okolicznych mieszkańców – dodaje Agnieszka Kielech, dyrektor lubelskiego zakładu Stock Polska.

Koszt budowy, która symbolicznie rozpoczęła się właśnie dziś, oszacowano na około 120 milionów złotych. Spółka otrzymała już wszystkie wymagane prawem zgody, tj. decyzję środowiskową oraz pozwolenie na budowę z Urzędu Miasta Lublin. Wstępna data oddania inwestycji to początek 2023 roku.

Ekologiczne rozwiązania w fabryce Stock Polska

Wyjątkowe znaczenie dla władz i planistów Stocka mają aspekty środowiskowe oraz normy prawne, dlatego nowa inwestycja jest przykładem troski zarówno o ekologię jak i spójność architektoniczną z otoczeniem zakładu. Gorzelnia zostanie wyposażona w nowoczesną instalację fotowoltaiczną oraz oświetlenie oparte w całości o technologię LED. To zmniejszy zapotrzebowanie na energię o 80% w obszarze oświetlenia pomieszczeń technologicznych, biurowych oraz terenu zewnętrznego nowej instalacji. Ponadto proces produkcyjny zostanie zoptymalizowany tak, aby do minimum zmniejszyć zapotrzebowanie na energię cieplną. Dzięki zastosowaniu unikalnego powiązania technologicznego poszczególnych węzłów produkcyjnych, zakład może zaoszczędzić nawet 3 mln metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie. Instalacja fermentacyjna zostanie wybudowana w technologii zamkniętej, co sprawi, że żaden zapach nie będzie uwalniany na zewnątrz. Wszelkie ścieki socjalno-bytowe oraz przemysłowe oczyszczane będą w nowej, wysoce sprawnej, zakładowej oczyszczalni. Zastosowanie ekranowania budynków oraz odpowiednia konstrukcja pomieszczeń spowodują, że gorzelnia będzie cicha dla otoczenia. Zakład będzie prowadzić także zbiór wody deszczowej, która zostanie wykorzystana ponownie, m.in. do podlewania zielonego terenu zakładu. Żywe rośliny poprawią zdolność zatrzymywania wody, będą absorbować ewentualny pył z otoczenia zakładu i podniosą walory wizualne budynku.

Nowa inwestycja niesie ze sobą także pozytywne skutki ekonomiczne w skali lokalnej i krajowej. Spółka odprowadzać będzie do Skarbu Państwa, oraz lokalnego samorządu, stosowne opłaty, m.in. podatki i akcyzy. Prowadzić też będzie eksport lubelskich wódek i spirytusu do krajów UE oraz poza tym obszarem. Nowa gorzelnia to także wzrost zatrudnienia w zakładzie o około 30 etatów, zarówno na stanowiskach produkcyjnych, magazynowych, jak i biurowych.

Lublin na europejskiej mapie wiodących producentów alkoholu

– Tak duża i nowoczesna inwestycja pozwoli na długie lata umocnić pozycję Lublina na europejskiej mapie wiodących producentów alkoholu. Dzięki nowej gorzelni będziemy mogli łatwiej zdobywać kolejne zagraniczne rynki. Niepokojem napawa jedynie propozycja podniesienia akcyzy na wyroby alkoholowe. Nie uchylamy się od płacenia należnych podatków i akcyzy, ponieważ w ten sposób wspieramy nasz region. Wyrażamy jedynie obawę, że byt wysokie obciążenie fiskalne może negatywie odbić się na portfelu konsumentów – podsumowuje Marek Sypek.