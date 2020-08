Stock Polska wprowadza nową limitowaną edycję flagowego produktu

Limitowana edycja Stock Prestige Vodka Gold jest już dostępna w sklepach.

Edycje limitowane butelki Stock Prestige to już tradycja – marka każdego roku zaprasza konsumentów do świata prestiżu. Charakteryzuje je luksusowy design. Tegoroczna odsłona butelki zachwyca złotym, luksusowym designem oraz stanowi uhonorowanie sukcesów, które marka odniosła w 2020 roku.

– Stock Prestige słynie z wyjątkowych edycji limitowanych, które zachwycają nie tylko wzornictwem, ale podkreślają także najbardziej spektakularne i ważne wydarzenia na świecie. W tym roku inspiracją designu butelki stało się złoto. Chcemy w ten sposób zaprosić naszych konsumentów do świata prestiżu, doniosłych przeżyć oraz wspólnego świętowania. Dodatkowo, ta edycja Stock Prestige Vodka Gold podkreśla tegoroczne sukcesy naszej marki i sprawia, że obfitujący w spektakularne zwycięstwa rok 2020 na zawsze wpisze się w jej historię – mówi Magdalena Szatko, Brand Manager marki Stock Prestige Vodka w Stock Polska.

Limitowany design opakowania to dopiero początek tegorocznej złotej celebracji sukcesów Stock Prestige. W ostatni dzień sierpnia rozpocznie się konkurs konsumencki, w którym do wygrania będą prestiżowe nagrody: butelki limitowanej edycji Stock Prestige Vodka Gold, bony jubilerskie do sklepu Apart oraz iPhone 11 Pro Gold. Szczegóły konkursu już wkrótce na profilu marki Stock Prestige na Facebooku

Stock Polska jest jednym z wiodących producentów wódek czystych i alkoholi smakowych, drugim największym producentem alkoholu w Polsce. Flagowe marki, takie jak Żołądkowa Gorzka od lat zajmują czołowe pozycje w swoich kategoriach i są doceniane przez konsumentów.

Firma stanowi ważną część międzynarodowej grupy Stock Spirits Group. Specjalność Stock Polska to zarówno alkohole smakowe: Żołądkowa Gorzka, Lubelska, Saska oraz dynamicznie rozwijany portfel wódek czystych, w którym znajdują się Żołądkowa de Luxe, Stock Prestige, Amundsen, Orkisz, a także wódki Żubr i 1906.