Stock Polska z limitowaną edycją Stock Prestige Vodka

Stock Polska wprowadził do sklepów limitowaną edycję Stock Prestige Vodka. Tegoroczna odsłona opakowania flagowego trunku nawiązuje do klimatu wielkich aglomeracji i podkreśla globalny charakter marki. Butelki w pojemnościach 500 ml i 700 ml są już dostępne w sklepach.

Autor: informacja prasowa

Data: 13-09-2021, 13:54

Stock Polska wprowadził do sklepów limitowaną edycję Stock Prestige Vodka. fot. materiały prasowe

Każdego roku marka Stock Prestige Vodka wydaje edycję limitowaną butelki.

- W historii edycji limitowanych Stock Prestige nawiązywaliśmy już do kluczowych momentów dla marki jak i międzynarodowych wydarzeń, którymi żył świat w danym czasie. W tym roku naszą uwagę przykuły światowe metropolie, które po zmroku rozpoczynają swoje nocne życie i rozbłyskują milionami świateł. Tę energię nocnego życia przenieśliśmy na design opakowania wódki Stock Prestige, którą z ogromną radością oddajemy w ręce konsumentów – mówi Angelika Para, Brand Manager marki Stock Prestige Vodka w Stock Polska.

Nieodłącznym elementem corocznej kampanii marki, związanej z edycją limitowaną, jest konkurs konsumencki. W tym roku nagrodą główną jest dwuosobowy pobyt w luksusowym hotelu w Warszawie, a oprócz tego do wygrania będą inne, prestiżowe nagrody: vouchery o wartości 200 zł do wykorzystania w Apart/Eventim/Zalando/Morele.net/Netflix oraz butelki wódki Stock Prestige City Lights Global Edition o pojemności 0,7 l. Konkurs trwa do 1.11.2021. Szczegóły dostępne są na profilu marki Stock Prestige na Facebooku.

Za strategię marki Stock Prestige Vodka oraz komunikację na Facebooku odpowiada agencja Fastline Advertising, natomiast za obsługę PR – agencja Publicis Consultants.