Stock Polska zainwestuje 120 mln zł w nową destylarnię, którą uruchomi w 2022 r

Inwestycja umocni pozycję Grupy na światowym rynku oraz pozycję polskiego zakładu Stock Polska.

- Nową destylarnię chcemy wybudować w Lublinie. Zaczniemy na przełomie roku i w 2022 roku obiekt powinien zostać zakończony. Będzie to inwestycja za 120 mln zł, a wydajność gorzelni będzie wynosić ponad 100 tys. litrów spirytusu dziennie. Inwestycję będziemy finansować ze środków własnych – powiedział Marek Sypek, dyrektor generalny Stock Polska.

- Będzie to bardzo zautomatyzowany zakład, a bardzo duże znaczenie dla nas miało to, żeby to był też bardzo ekologiczny zakład m.in. nie będą się np. ulatniać na zewnątrz żadne zapachy, będzie również bardzo duża redukcja energii cieplnej, a duża część energii – jeśli nie całość - będzie zabezpieczona poprzez panele fotowoltaiczne - dodał.

Instalacja wytwarzać będzie surowy alkohol, z którego później produkowane będą m.in. alkohol do celów spożywczych (wódki czyste i smakowe oraz likiery), medycznych, farmaceutycznych (płyny do dezynfekcji), a także rolniczych, w tym np. płyny do odkażania w ramach współpracy z KOWR (Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa). Alkohol w lubelskiej gorzelni powstawać będzie w dużej mierze na bazie produktów pochodzących od dostawców z Lubelszczyzny, tj. przy wykorzystaniu żyta, pszenicy, pszenżyta, jęczmienia, a także kukurydzy.

Ekologiczna inwestycja przemysłowa

Krzysztof Put, Dyrektor zakładu produkcyjnego Stock w Lublinie podkreślał, że gorzelnia powstanie na terenach, które należą do Stock Polska i będzie zajmowała powierzchnię 5.800 m.kw., czyli ok. ok. 1/10 powierzchni całego terenu należącego do Stock Polska.

- Obecnie jesteśmy w trakcie uzyskiwania pozwoleń środowiskowych i na budowę. Chcemy, aby budowa zaczęła się w 2021 roku, a uruchomienie nastąpiło w 2022 roku. Pierwsze przyjęcia nowych pracowników nastąpią z początkiem roku 2022 – mówił Krzysztof Put i podkreślał, że surowce firma będzie pozyskiwać od lokalnych dostawców z Lubelszczyzny.

- Chcemy, aby ta inwestycja była absolutnie ekologiczna i przyjazna dla środowiska i mieszkańców. 80 proc. energii będzie pokrywane ze źródła LED, chcemy też zmniejszyć ilość wytwarzanej energii cieplnej poprzez odpowiednie zarządzanie procesami technologicznymi i maksymalnym ich wykorzystaniem, w czym skorzystamy z doradztwa firmy Biotechnika - dodał.