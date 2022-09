Stock Prestige i wyjazd na Ibizę. Do kiedy potrwa konkurs?

Autor: informacja prasowa

Data: 13-09-2021, 13:54

Stock Prestige Vodka organizuje konkurs, w którym jedną z nagród jest wyjazd na hiszpańską wyspę Ibiza. Jakie są zasady konkursu i do kiedy można wysyłać zgłoszenia?

Stock Prestige Vodka organizuje konkurs, w którym jedną z nagród jest wyjazd na hiszpańską wyspę Ibiza. fot. mat. pras.

Stock Prestige Ibiza. Co do wygrania?

Marzysz o prestiżowej imprezie na Ibizie? W konkursie marki Stock Prestige do wygrania jest wyjazd dla dwóch osób! Dodatkowo do wygrania aż 3000 butelek limitowanej edycji Stock Prestige Ibiza Night Party 0,7 l, 5 głośników Bose oraz 50 voucherów do Spotify o wartości 120 zł.

Stock Prestige Ibiza. Do kiedy trwa konkurs?

Konkurs Stock Prestige Ibiza ruszył 18 lipca 2022 r. o godzinie 16:00 i zakończy się w dniu 31.10.2022 r. o godzinie 15:59.

Okres trwania konkursu dzieli się na 5 etapów, każdy z etapów trwa trzy tygodnie:

• od 18.07.2022 r. godz. 16:00 do 08.08.2022 r. godz. 15:59 (Etap I);

• od 08.08.2022 r. godz. 16:00 do 29.08.2022 r. godz. 15:59 (Etap II);

• od 29.08.2022 r. godz. 16:00 do 19.09.2022 r. godz. 15:59 (Etap III);

• od 19.09.2022 r. godz. 16:00 do 10.10.2022 r. godz. 15:59 (Etap IV);

• od 10.10.2022 r. godz. 16:00 do 31.10.2022 r. godz. 15:59 (Etap V);

W konkursie można wziąć udział za pośrednictwem Messengra na profilu marki Stock Prestige. Znajduje się tam także szczegółowy regulamin akcji.

Stock Prestige z limitowaną edycją butelki

Każdego roku marka Stock Prestige Vodka wydaje edycję limitowaną butelki.

- W historii edycji limitowanych Stock Prestige nawiązywaliśmy już do kluczowych momentów dla marki jak i międzynarodowych wydarzeń, którymi żył świat w danym czasie. W 2021 roku naszą uwagę przykuły światowe metropolie, które po zmroku rozpoczynają swoje nocne życie i rozbłyskują milionami świateł. Tę energię nocnego życia przenieśliśmy na design opakowania wódki Stock Prestige, którą z ogromną radością oddajemy w ręce konsumentów – mówi Angelika Para, Brand Manager marki Stock Prestige Vodka w Stock Polska.

Stock Prestige konkurs

Nieodłącznym elementem corocznej kampanii marki, związanej z edycją limitowaną, jest konkurs konsumencki.

W 2021 roku nagrodą główną był dwuosobowy pobyt w luksusowym hotelu w Warszawie, a także m.in. vouchery o wartości 200 zł do wykorzystania w Apart/Eventim/Zalando/Morele.net/Netflix oraz butelki wódki Stock Prestige City Lights Global Edition o pojemności 0,7 l. Konkurs trwa do 1.11.2021.

Za strategię marki Stock Prestige Vodka oraz komunikację na Facebooku odpowiada agencja Fastline Advertising, natomiast za obsługę PR – agencja Publicis Consultants.