Grupa Stock Spirits podjęła wyłączne negocjacje w sprawie zakupu marki Clan Campbell Blended Scotch Whisky od Pernod Ricard po złożeniu wiążącej oferty obecnemu właścicielowi marki. Równolegle rozpoczęła wyłączne negocjacje w sprawie zakupu Dugas, francuskiego niezależnego dystrybutora alkoholi premium.

Stock Spirits chce kupić markę whisky od Pernod Ricard i dystrybutora alkoholi z Francji; fot. PAP/Wojciech Pacewicz

Stock Spirits w Europie Zachodniej

Transakcje podlegają obecnie odpowiednim procedurom regulacyjnym i pracowniczym wymaganym we Francji.



"Obie transakcje umożliwią Stock Spirits rozszerzenie działalności na Francję i rynki Europy Zachodniej" - poinformowała spółka.

Pernod Ricard o sprzedaży marki szkockiej whisky Clan Campbell Blended

Clan Campbell jest jedną z marek w kategorii szkockiej whisky blend-12 yo we Francji, obecną również na innych rynkach europejskich, takich jak Hiszpania, Luksemburg i Włochy.

Pernod Ricard zawarł porozumienie ze Stock Spirits Group za pośrednictwem Chivas Brothers Limited.

"Nasz dynamiczny i szeroko zakrojony rozwój we wszystkich kategoriach i regionach geograficznych jest wzmacniany przez naszą strategię aktywnego zarządzania portfelem. Po udanej serii ukierunkowanych przejęć, sprzedaż Clan Campbell umożliwi naszym zespołom skupienie się na priorytetowych markach" - stwierdził Alexandre Ricard, prezes i dyrektor generalny w osobnym komunikacie wydanym przez Pernod Ricard.

Jak dodano, transakcja ta jest częścią aktywnego zarządzania portfelem Pernod Ricard, mającego na celu dostosowanie się do zmieniających się potrzeb konsumentów i zapewnienie większych możliwości premiumizacji. We Francji portfolio szkockich whisky Grupy obejmuje blended whisky Ballantine's i Chivas Regal, a także single malt The Glenlivet i Aberlour.

Stock Spirits negocjuje zakup Dugas

Firma Dugas, założona w 1980 roku, jest dystrybutorem alkoholi premium we Francji. Oferuje asortyment marek alkoholi ekskluzywnych i premium we Francji i koncentruje się na segmentach rumu i whisky, które rozwijają się dynamicznie w ostatnich latach.

O Stock Spirits

Stock Spirits to producent napojów alkoholowych smakowych i czystych. Oferuje portfolio ponad 70 marek w ponad 50 krajach na całym świecie. Podstawowymi rynkami, na których operuje Stock Spirits, są Polska, Czechy, Włochy, Słowacja i Bałkany.

Przed niespełna rokiem Stock Spirits przejął Polmos Bielsko-Biała, ma też zakład produkcyjny w Lublinie.

W 2021 roku Stock Spirits został przejęty przez fundusz CVC Capital Partners.

