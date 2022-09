Stowarzyszenie Wolny Kraft kooperuje z Putką i Legią. Co jest efektem tej współpracy?

Autor: Jakub Szymanek

Data: 01-09-2022, 12:21

Stowarzyszenie Wolny Kraft we współpracy z Fundacją Legii, Putką i innymi partnerami stworzyło kwas chlebowy. Dochód ze sprzedaży kwasu będzie przekazany na pomoc dzieciom z Ukrainy. Z kolei cały proces powstawania kwasu można śledzieć na vlogu przygotowanym przez Wolny Kraft.

Michał Lasota i Paweł Leszczyński ze Stowarzyszenia Wolny Kraft są osobami odpowiedzialnymi za powstanie kwasu chlebowego. / fot. materiały prasowe

Naturalny kwas chlebowy miał być tak naprawdę bezalkoholowym piwem. Taki był pierwotny pomysł Pawła Leszczyńskiego, prezesa stowarzyszenia Wolny Kraft, pomysłodawcy Warszawskiego Festiwalu Piwa i głównego reżysera całego zamieszania. A potem przyszło życie i napisało zupełnie inny scenariusz. A właściwie wciąż pisze, bo serial o produkcji kwasu można śledzić niemalże równolegle z procesem jego powstawania na youtube’owym kanale Stowarzyszenia.

Można by spytać, po co to zamieszanie? Kwas jak kwas. Sporo podobnych produktów dostępnych jest już w sklepach. Tyle że diabeł tkwi w szczegółach. „Podobne” nie znaczy: „takie samo”. A kwas Wolnego Kraftu podobny jest jedynie do tego, którego co szczęśliwsi mieli okazję próbować u prababci, babci czy mamy – naturalny, na zakwasie i razowym chlebie. Co ważne, bez dodatku cukru, za to w niektórych wariantach z dodatkami chmielu, kminku lub kawy.

Pomysł na scenariusz powstał w kręgu stowarzyszenia Wolny Kraft. Blisko nam, Warszawskiemu Festiwalowi Piwa, do idei zero waste. Bardzo ładnie nam się to połączyło z chlebem. W Polsce nie lubimy go wyrzucać, mamy to zakorzenione kulturowo. Zaczęliśmy więc dumać, co możemy z nim zrobić niebanalnego i interesującego – mówi Paweł Leszczyński.

– Recepturę opracowaliśmy sami, bazując na tym, jak kwas robiło się kiedyś – dodaje Michał Lassota, kolejny z członków Wolnego Kraftu, współodpowiedzialny za projekt.

Kwas chlebowy stworzony przez Stowarzyszenie Wolny Kraft. / fot. materiały prasowe

Kwas chlebowy a zero waste

Kwas, w nawiązaniu do dawnych tradycji, powstaje z resztek razowego żytniego chleba i mieszanki słodów w procesie fermentacji zakwasem używanym do produkcji tego samego pieczywa.

– Jedno i drugie pozyskujemy dzięki współpracy z piekarnią Putka – wyjaśnia Leszczyński. Co dalej? Brak konserwantów i filtracji. – To dlatego każda partia kwasu jest nieco inna, a jego smak zmienia się w czasie – dodaje.

– To z pewnością zdrowy napój – zapewnia dietetyczka Marta Warzocha-Szkupińska. – Owszem, są w nim węglowodany, ale także te złożone, które pełnią w jelitach rolę prebiotyków, czyli pożywki dla dobrych bakterii. Poza tym w procesie fermentacji powstaje kwas mlekowy, który zapewnia właściwe pH jelit. Do tego drożdże zawierają witaminy z grupy B, wspomagające funkcjonowanie m.in. systemu nerwowego. Można więc śmiało stwierdzić, że to napój dobry dla zdrowia – kończy Szkupińska.

Dochód ze sprzedaży pierwszej partii kwasu w całości trafi na cel charytatywny, a dokładniej zasili konto Fundacji Legii. / fot. materiały prasowe

Kwas chlebowy pomaga

Dochód ze sprzedaży pierwszej partii w całości trafi na cel charytatywny, a dokładniej zasili konto Fundacji Legii. Dofinansuje punkt edukacyjno-integracyjny dla dzieci z Ukrainy, działający na terenie kompleksu Legia Tenis & Golf.

– Już teraz organizujemy w punkcie rozmaite zajęcia tematyczne – artystyczne i sportowe – a w najbliższym czasie planujemy wystartować z zajęciami z języka polskiego dla dzieci i ich opiekunów. Chcemy wesprzeć ich w procesie integracji z polskim społeczeństwem. I właśnie na ten cel potrzebujemy funduszy – mówi Kamil Dudek z Fundacji Legii.

Kolekcja kwasów w Putce

Swoją premierę kwas będzie miał na półkach sklepów Putka. Najpierw trafi tam najprostszy, najczystszy kwas bez dodatków. Ale i na tym nie koniec. Powstanie wysmakowana trylogia kwasów: z dodatkiem kawy, chmielu lub kminku. W tym pierwszym wariancie z powodzeniem zastąpi espresso, bo ilość kofeiny w jednej porcji będzie równa tej w filiżance. Z pewnością zapewni pobudzenie. Odwrotnie niż kwas z chmielem, który pomoże w relaksie i wyciszeniu. Kwas z kminkiem, wspomagający procesy trawienne i łagodzący dolegliwości jelitowe, będzie z kolei dobrą alternatywą dla kropli żołądkowych. Tu warto pamiętać o jednym: smakowe wersje kwasów tak jak piwo czy prosecco będą lane z kija i na razie dostępne tylko w wybranych punktach. Jakich i kiedy? Dowiemy się w kolejnych odcinkach.

Informacji szukać będzie można m.in. na YouTube’ie, we wspomnianym wcześniej serialu dokumentalnym o powstawaniu kwasu. To narracja o procesie tworzenia, o historii i tradycji, ale też obietnica pełnej transparentności. To opowieść o marzeniu i dążeniu do jego realizacji, o niewiadomych, niepewnościach, zwątpieniach i problemach, które stają na drodze. To wreszcie przygoda przeżywana razem z widzami, którzy zapraszani są za kulisy, żeby wspólnie z Wolnym Kraftem przejść przez wszystkie etapy przedsięwzięcia – od pomysłu, przez testy, po projektowanie etykiet. Nie ma tu nic do ukrycia. Kamera śledzi wszystko – sukcesy i porażki, nawet czasami trudne rozmowy z partnerami.

Wolny Kraft współpracuje z Putką i Fundacją Legii

Nie byłoby kwasu, gdyby nie partnerzy. Przygoda zaczęła się w Putce, gdy piekarnia zgodziła się przekazać Wolnemu Kraftowi wadliwe pieczywo, które inaczej trafiłoby na śmietnik.

– My dostajemy je za darmo, ale dla firmy to konkretny koszt. Jako że nie jesteśmy organizacją pożytku publicznego, Putka płaci za ten resztkowy chleb, który nam przekazuje, podatek – wyjaśnia Michał Lassota. – Bierze też na siebie logistykę związaną ze sprzedażą i zaopatrzeniem swoich sklepów w kwas. Warto dostrzec i docenić tego typu proekologiczne działania. W końcu jednym z głównych problemów świata jest głód z jednej i ogromne marnotrawstwo wyprodukowanego pożywienia z drugiej strony – dodaje.

Kolejnym mocnym ogniwem i zarazem drugim partnerem kwasu jest wspomniana już wcześniej Fundacja Legii, wspierająca projekt na wielu poziomach. Jednak łańcuch działań od pomysłu do czynu tworzy wiele mniejszych i większych ogniw: to liczni eksperci, którzy angażują się w projekt non profitowo jak firma Eticod, która zgodziła się nieodpłatnie zaprojektować i wydrukować ekoetykiety pochodzące z materiałów z recyklingu oraz Thirst.pl, który stworzył identyfikację graficzną i wspiera przedsięwzięcie doradztwem komunikacyjnym. W akcję zaangażowały się również Dary Natury, Pijalnia Ziół oraz Ziołowy Zakątek, wspierające Wolny Kraft wiedzą dotyczącą ziół i ich zastosowania oraz palarnia kawy HAYB, i Yakima Chief Hops, które dostarczyły odpowiednio ziarna kawy i chmiel.

Stowarzyszenie Wolny Kraft planuje wprowadzić na rynek markę – stąd też drugie hasło na butelkach kwasu: „By rzemiosło rosło”. Można traktować je jako zapowiedź serii podcastów i kolejnych produktów – tak jak kwas produkowanych metodami rzemieślniczymi. Kiedy możemy spodziewać się kolejnych seriali? Wolny Kraft będzie o nich sukcesywnie informować.

Na razie wiadomo, że naturalny kwas będzie sprzedawany w butelkach 0,33 l w cenie 7,90 zł. Na początku będzie można spróbować go w stolicy: najpierw 21 września, a następnie w dniach 13-15 października podczas Warszawskiego Festiwalu Piwa.