Stowarzyszenie Wolny Kraft o sprzedaży browarów rzemieślniczych w czasach pandemii m.in. online

Jak stwierdza w rozmowie z nami Paweł Leszczyński, prezes Stowarzyszenia Wolny Kraft, obowiązujące prawo wyraża intencje Ustawodawcy z początku lat osiemdziesiątych. Jest skonstruowane w sposób, który uniemożliwia sprzedawanie piwa przez Internet (co potwierdził wyrok NSA, sygnatura akt II GSK 2566/14) lub zdalnie (wyrok WSA w Krakowie, sygnatura akt III SA/Kr 1280/16). Krakowski sąd w uzasadnieniu napisał jeszcze dosadniej: "(...) celem ustawy było utrudnienie dostępności alkoholu, nie zaś uproszczenie jego dostarczenia klientowi". Do czasu wyroku NSA niejeden sklep z alkoholem (zwłaszcza drogim) lub piwem patrzył na te przepisy przez palce, ale po jego ogłoszeniu (choć raczej nikt nie spodziewał się innego werdyktu) większość sklepów internetowych i punktów sprzedających alkohol (knajp, browarów) zaprzestała analogicznej działalności, a parę sklepów w związku z tym się zamknęło.

- Prawo od zawsze mocno reguluje sprzedaż i dodatkowe opłaty związane ze sprzedażą alkoholu, w szczególności piwa (i to nie tylko w Polsce). Jednak przy okazji obecnego kryzysu, właściwie wszystkie knajpy, z dnia na dzień, otrzymały odgórny zakaz jego sprzedaży. Na tę chwilę alkohol, w tym piwo, sprzedawać mogą jedynie punkty posiadające koncesje detaliczną. Czyli sklepy i ok. 10% knajp, które sprzedawały piwo na wynos (inny kruczek prawny umożliwiał obejście tego prawa). Żadna dostępna koncesja, w tym detaliczna, nie zezwala jednak na zdalną sprzedaż alkoholu, ani jego dowóz do klienta. Postępując w ten sposób podmioty narażają się na utratę koncesji lub grzywnę - wyjaśnia Paweł Leszczyński.

- W obecnej sytuacji browary i niektóre sklepy/knajpy wykorzystują kruczki prawne, które umożliwiają im dalsze funkcjonowanie lub choćby sprzedaż piwa, które jest już gotowe i w innym wypadku się przeterminuje. Działania te nie mają na celu oszukania państwa czy ułatwienia klientom dostępu do alkoholu. Mają raczej charakter doraźny i zmniejszający ryzyko zepsucia się piwa. Małe browary świetnie radzą sobie z dostosowaniem się do dynamicznie zmieniającego się rynku i sytuacji i to jest właśnie piękny tego przykład. Można zamówić sobie piwo i zapłacić zdalnie/na miejscu (np. w sklepie posiadającym odpowiednią koncesję). Można zostać członkiem klubu, który otrzymuje stosowną paczkę. Można skorzystać z platformy zakupowej, której pracownicy (?) dostarczą nam zamówienie pod drzwi. Można kupić alkohol prywatnie, od kolegi, albo wykupić usługę zakupu alkoholu przez kogoś - dodaje.