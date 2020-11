Stowarzyszenie Wolny Kraft: Rusza akcja wsparcia dla browarów rzemieślniczych. Państwo się od nich odwróciło

- Najlepsze browary, które rozpoczęły piwną rewolucję w Polsce, nie wiedzą, co robić. Państwo się od nich odwróciło, zamknięte zostały wszystkie kanały dystrybucji, a same często nie mogą sprzedawać piwa. Piwowarzy, którzy są tytanami pracy, siedzą bezczynnie I nie wiedzą, co zrobić z piwem, jakie zostało im w beczkach - mówi Paweł Leszczyński, prezes Stowarzyszenia Wolny Kraft.