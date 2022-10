Stowarzyszenie Wolny Kraft we współpracy z Fundacją Legii, Putką i innymi partnerami stworzyło kwas chlebowy. Dochód ze sprzedaży kwasu będzie przekazany na pomoc dzieciom z Ukrainy. Z kolei cały proces powstawania kwasu można śledzieć na vlogu przygotowanym przez Wolny Kraft. Miejsce dystrybucji napoju nie jest przypadkowa, ponieważ pieczywo do wyrobu kwasu dostarcza właśnie Putka.

Firma, której piekarska historia sięga ponad stu lat, wyrosła z najlepszych tradycji rzemieślniczych. Jednym z filarów rodzinnego biznesu jest działalność charytatywna. Piekarnia Putka każdego dnia dostarcza pieczywo potrzebującym oraz organizuje szereg akcji cyklicznych i doraźnych, współpracując z licznymi fundacjami oraz organizacjami. Produkcja kwasu chlebowego wpisuje się także w inicjatywę, którą głosi hasło z etykiety napoju „By rzemiosło rosło” oraz w bliską Piekarni filozofię zero waste. Niesprzedane pieczywo, które nie może zostać przekazane na materiał paszowy, zamiast do utylizacji, trafia do kadzi fermentacyjnej - wyjaśnia Paweł Leszczyński ze Stowarzyszenia Wolny Kraft.