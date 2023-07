Rosyjskie media poinformowały o załamaniu rynku sprzedaży alkoholu – informuje portal onet.pl. Jakie czynniki miały wpływ na spadek sprzedaży, który w pierwszym półroczu 2023 r. sięgnął 15 proc.?

Spadek sprzedaży alkoholu w Rosji; fot. unsplash/Adam Wilson

Rosyjskie media powołały się na dane Federalnej Służby Statystyki Państwowej (Rosstat). Przyczynami spadku sprzedaży alkoholu w Rosji, jak podaje onet.pl, są sankcje nałożone na Rosję oraz mniejsze dochody obywateli.

Producenci alkoholu z największymi stratami

Straty odnotowali m.in. producenci wódki, Tatspirtprom (producent wódek Graf Ledoff i Tundra) oraz Beluga Group (producent wódek Beluga i Belenkaya). Spadek sprzedaży w tych przedsiębiorstwach osiągnął wskaźniki 14 proc. (do 36 mln litrów) i 26 proc. (do 35 mln litrów).

Załamanie na rynku odczuli również producenci koniaku, brandy czy whisky. Firma Stellar Group (producent alkoholi Old Barrel, Mancatcher i Veda) odnotowała stratę rzędu 19 proc. (do 6,8 mln litrów). Natomiast spółka Alvisa (producent koniaku Kinovsky) – sprzedała o 33 proc. mniej (do 7,5 mln litrów).

Bijsultan Chamzajew, deputowany do Dumy Państwowej, lider ruchu Trzeźwa Rosja, zaznaczył w rosyjskich mediach, że spadek sprzedaży wynika z wycofania się z rosyjskiego rynku wielu zagranicznych producentów napojów alkoholowych wysokiej jakości, zastąpienia znanych marek przez hurtowników produktami podrobionymi, jak również ich współpracy z prywatnymi producentami.

Klasa średnia w Rosji głównym konsumentem mocnych alkoholi

Rozwój na czarnym rynku alkoholowym w Rosji potwierdził Nikolaj Biespalow, dyrektor do spraw rozwoju w RNC Pharma. Jak dodał Stanislaw Kaufman, właściciel agencji brandingowej Kaufman, sytuacja ma niewątpliwie związek ze spadkiem dochodów klasy średniej, która jak czytamy na łamach portalu onet.pl, jest głównym konsumentem mocnych alkoholi w Rosji.

Według Kaufmana sytuacja w najbliższym czasie nie zmieni się, a wyjściem z sytuacji byłoby obniżenie przez producentów cen bądź rozpoczęcie produkcji tańszych wyrobów alkoholowych. Załamanie rynku odczują też sklepy, dla których głównym dochodem dotychczas były środki ze sprzedaży mocnych alkoholi.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl