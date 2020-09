Straż graniczna w warmińsko-mazurskiem rozbiła szajkę handlującą papierosami z przemytu

Jak poinformowała PAP w piątek rzeczniczka warmińsko-mazurskiej straży granicznej kpt. Mirosława Aleksandrowicz, funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Gołdapi prowadzili działania jednocześnie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Zatrzymali 6 osób zamieszanych w handel nielegalnymi papierosami. Przestępcy specjalizowali się w nabywaniu i wprowadzaniu do obrotu wyrobów akcyzowych, czyniąc z tego sobie stałe źródło dochodu.

Rok temu funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej wpadli na trop papierosowej szajki, która działała na terenie powiatu ełckiego, oleckiego oraz suwalskiego. Okazało się, że w grupie przestępczej oprócz Polaków są też Litwini.

Wówczas, w trakcie kontroli drogowych w pojazdach prowadzonych przez obywateli Litwy, czy podczas rozładunku przywiezionego przez nich nielegalnego towaru, funkcjonariusze SG ujawnili wyroby akcyzowe na łączną kwotę prawie 200 tys. zł. Okazało się, że w nielegalny proceder zamieszani są Polacy, którzy odbierali towar z przemytu. Wówczas w 2019 roku zatrzymano 3 Litwinów i 4 Polaków (w tym kobietę).

Wszyscy usłyszeli zarzuty przemytu i zostali skazani prawomocnymi wyrokami sądowymi. Każdy z nich musiał zapłacić karę grzywny od 6 tys. do 15 tys. zł.

"Mimo to, 40-letnia mieszkanka powiatu oleckiego i 60-latek z powiatu ełckiego nie przejęli się wyrokiem i dalej prowadzili nielegalną działalność. Również funkcjonariusze Straży Granicznej nie odpuścili i dalej zajmowali się sprawą pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Olecku. Ustalili, że 6 osób w wieku od 35 do 60 lat jest zamieszanych w nielegalny proceder w tym 40-latka i 60-letni mężczyzna" - wyjaśniła rzeczniczka. Wskazała, że od czerwca 2019 roku do września tego roku wprowadzili do obrotu ponad 2 mln sztuk papierosów oraz 100 litrów alkoholu o szacunkowej wartości 1,5 mln zł.

Teraz funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Gołdapi zatrzymali trzy kobiety i trzech mężczyzn, zajmujących się nielegalną działalnością. Przeszukano auta, domy, mieszkania, garaże, budynki gospodarcze, w których znaleziono białoruskie papierosy o wartości ponad 85 tys. zł. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono środki finansowe w kwocie 119 tys. zł oraz trzy auta o szacunkowej wartości 48 tys. zł. Natomiast od początku sprawy zabezpieczono samochody osobowe, nieruchomość i gotówkę w kwocie ponad 1,2 mln zł.

Cztery osoby zostały objęte dozorem policyjnym i zakazem opuszczania kraju. Natomiast wobec dwóch osób prokurator zastosował dodatkowo środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego.