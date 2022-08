Strefa Mionetto Prosecco na jarmarku dominikańskim w Gdańsku

Autor: AK

Data: 04-08-2022, 12:58

Choć wina musujące pijemy już przez cały rok, to wakacje są dla nich czasem szczególnym. Na jednym z największych jarmarków w Europie – Jarmarku św. Dominika w Gdańsku– swoją specjalną strefę ma Mionetto Prosecco. Do połowy sierpnia na placu Ołowianka można skosztować prosecco, a także posmakować koktajli przygotowywanych na jego bazie.

Strefa Mionetto Prosecco na Jarmarku św. Dominika w Gdańsku/ fot. mat. prasowe

Mionetto Prosecco to lider na polskim rynku – numer „1” jeśli chodzi o sprzedaż. Mionetto rośnie trzy razy szybciej niż cała kategoria prosecco.

Wino pochodzi z włoskiego regionu Treviso, wytwarzane jest nieprzerwanie od 1887 roku. –Charakteryzuje się niezwykle wyrazistym, owocowo – kwiatowym aromatem z orzeźwiającą świeżością dojrzałego jabłka odmiany golden, a także nutą lukrecji oraz akacji – mówi Tomasz Potrzebowski, ekspert rynku wina w firmie Henkell Freixenet Polska. - To wino praktycznie na każdą okazję. Idealne do owoców morza, ryb, drobiu czy deserów. Doskonałe w roli aperitifu – tłumaczy ekspert.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Prosecco i koktajle na jarmarku w Gdańsku

Ale Mionetto Prosecco to też doskonała baza dla wielu znakomitych drinków. Wielu z nich spróbować będzie można na Jarmarku Dominikańskim w Gdańsku.

– Zapraszamy do naszej strefy Mionetto na placu Ołowianka! – mówi Anna Pawłowska-Kruzińska, szef krajowego trade marketingu w firmie Henkell Freixenet Polska. - Jestem pewna, że nasze letnie koktajle zaskoczą nawet tych najbardziej wymagających. Prawdziwym hitem jest na przykład Hugo, będący połączeniem Mionetto Prosecco i soku z kwiatów czarnego bzu. Zapraszamy także tych, którzy preferują bezalkoholowe wersje znanych drinków, albowiem w linii Mionetto jest również wersja 0%. Aby celebrować miłe chwile w trybie slow, naszą strefę zaopatrzyliśmy w wygodne pufy i leżaki, tak, aby można się było u nas „zasiedzieć”. Ale oczywiście mamy też coś dla tych, którzy ciągle są w biegu - nasze Mionetto można wziąć na wynos, z pomocą przychodzą butelki o pojemności, 0,2. W sam raz na raz!

Prosecco Day

Najwięcej atrakcji zaplanowano na 12 sierpnia, czyli w przeddzień Światowego Dnia Prosecco. – Jako lider na polskim rynku, nadajemy ton tym obchodom. Pamiętajmy, że prosecco to styl bycia i życia. Włosi są w tym niedoścignieni. Postaramy się wziąć z nich przykład i świętować w rytmie dolce vita. Od południa, do późnych godzin wieczornych, profesjonalni tancerze będą uczyć wszystkich naszych gości specjalnego układu tanecznego. Słowem – będzie się działo! – zapowiada Anna Pawłowska-Kruzińska.

Jarmark św. Dominika w Gdańsku

Jarmark św. Dominika w Gdańsku to jedna z największych imprez tego typu w Europie. To blisko 700 stoisk handlowych na powierzchni 55 tys. metrów kwadratowych. W zeszłym roku odwiedziło go blisko 2,3 mln osób, z czego 25% to goście z zagranicy.