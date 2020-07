Światowy rynek piwa i cydru z gorszymi prognozami przez COVID-19 niż przewidywano

Zgodnie z ostatnimi (5 czerwca) skorygowanymi prognozami co do wpływu COVID-19, globalny rynek piwa i cydru powróci do poziomów 2019 roku, osiągając wartość 630,4 mld USD w 2022 roku, czyli o 55,4 mld USD mniej w porównaniu z poprzednią wartością prognoz na 2022 rok.

- Znaczne ograniczenie prognoz jest odzwierciedleniem szkód spowodowanych przez zamrożony kanał usług gastronomicznych przez większą część roku. Natomiast zaufanie konsumentów, początkowo zostało zdziesiątkowane, ale stosunkowo szybko wzrosło, zaś konsumenci woleli korzystać z komfortu własnego domu degustując ulubione marki piwa i cydru, zamiast w lokalnym pubie – komentuje Aaron Bryson, analityk w GlobalData.

Według sondażu konsumenckiego GlobalData, monitorującego wpływ COVID-19 na zachowana konsumentów w 10 tygodniu, opublikowanym 3 czerwca, 43 proc. globalnych respondentów nadal oczekuje, że sytuacja pogorszy się w kolejnym miesiącu w ich krajach. Mimo to konsumenci w dużej mierze utrzymali nawyki zakupowe w odniesieniu do piwa i cydru. To samo badanie wykazało, że 45 proc. respondentów kupowało taką samą ilość lub nawet więcej piwa od czasu wybuchu COVID-19. Natomiast tylko 28% respondentów stwierdziło, że zmniejszyło lub przestało kupować piwo od czasu wybuchu epidemii.

Podobna historia dotyczy cydru. Badanie wykazało, że 33 proc. respondentów utrzymało lub zwiększyło ilość zakupionego cydru, a 28 proc. zmniejszyło lub przestało kupować cydr od czasu wybuchu epidemii.

- Pierwotne obawy jakie objawiły się na początku epidemii miały ograniczony wpływ na długoterminową sprzedaż piwa i cydru. Głównym powodem jest to, że picie w domu jest częścią rutyny dla niektórych grup konsumentów, w czym czerpią zarówno przyjemność, jak i komfort. A to było coś, czego większość ludzi szukała od wybuchu epidemii – mówi Bryson.

Podczas gdy prognozy dla branży piwnej są daleko gorsze w stosunku do oczekiwań sprzed pandemii COVID-19, to jednak straty, które są ogromnym wyzwaniem zarówno dla dużych, jak i małych graczy, znacznie się wyrównają. Konsumenci pokazali bowiem, że preferują i wracają do znanych marek, z których czerpią przyjemność i gotowi są zapłacić wyższą cenę, zamiast przechodzić na tańsze alternatywy.