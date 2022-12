Wejście w Nowy Rok kojarzy nam się najczęściej z hucznymi balami, zabawami plenerowymi i domówkami, którym towarzyszy wystrzał korków szampana. Na co diabetycy muszą uważać w tym czasie?

Sylwester a cukrzyca. Na co diabetycy muszą uważać? | fot. Shutterstock

Dietetycy zalecają, aby podstawą diety były warzywa, które są niskokaloryczne, zawierają sporo błonnika, dzięki czemu zapewniają uczucie sytości i regulują przemianę materii. Uważać trzeba na owoce, które są bogate we fruktozę, która podnosi glikemię równie szybko co glukoza. Unikać z kolei owocowych soków, słodyczy, słodkich napojów i białego pieczywa. Pamiętając, że jest kilka typów cukrzycy, każdy organizm jest inny – wiek, masa ciała, aktywność czy płeć – ważne jest aby mieć indywidualnie rozpisaną dietę przez lekarza, dietetyka lub terapeutę żywieniowego. Jak ma się zatem dieta cukrzycowa do sylwestrowego szaleństwa?

Dieta cukrzycowa a Sylwester

Szampan, a często i inne trunki alkoholowe, a do tego stoły uginające się od jedzenia - czy to obfitych dań, które serwowane są na sylwestrowych balach, czy też często w formie ciepłych i zimnych przekąsek podczas popularnych domówek - tak większość z nas spędza sylwestra. Co zrobić by, będąc na diecie cukrzycowej, nie obawiać się wahań glikemii i bezstresowo wejść w Nowy Rok?

Jak bawić się podczas Sylwestra będąc na diecie cukrzycowej?

1. Należy zrezygnować z ciągłego podjadania. Diabetycy powinni zachować przerwy pomiędzy posiłkami, wynoszące najlepiej ok. 3 godzin. Jeśli zabawa jest całonocna, należy pamiętać o spożywaniu posiłków w regularnych odstępach czasowych, aby uniknąć hipoglikemii. Jeśli to impreza zorganizowana, podczas której serwowane jest jedzenie, warto podpytać o harmonogram posiłków, tak by móc to skorelować ze swoimi potrzebami. Warto mieć przy sobie glukometr, aby w razie wątpliwości skontrolować poziom glukozy we krwi. Osoby będące na lekach na obniżenie glikemii oraz na insulinie również powinny mieć ją przy sobie.

2. Jeśli Sylwester połączony jest z zabawą taneczną - skorzystajmy z tej możliwości. Ta aktywność fizyczna pozwoli nam częściowo zbić cukier we krwi.

3. Kolejną kwestią jest prawidłowe nawadnianie się. Najlepiej pić wodę, także z dodatkiem cytryny lub mięty, kawę oraz herbatę. Picie słodzonych napojów i soków owocowych nie jest wskazane.

Cukrzyca a alkohol. Czy diabetycy mogą pić alkohol w Sylwestra?

Spożycie alkoholu podczas zabawy sylwestrowej diabetycy powinni ograniczyć do minimum, np. jednej lampki szampana. Należy unikać drinków, zwłaszcza tych słodkich, z dodatkiem napojów gazowanych, soków, syropów. Jeśli już musimy skosztować symbolicznie mocnego alkoholu, lepiej by była to czysta wódka lub wytrawne wino, niż wina słodkie lub półsłodkie. Najlepszym wyjściem jest jednak całkowite zaniechanie picia alkoholu podczas Sylwestra.

Ile cukrzyk może wypić w Sylwestra?

Wytyczne Polskiego Stowarzyszenia Diabetologicznego zalecają unikanie picia alkoholu, co jednak nie oznacza pełnej abstynencji. PSD określa, że chory na cukrzycę mężczyzna może wypić 30 mg alkoholu na dobę, kobieta z kolei 20.

Picie alkoholu podczas zabawy sylwestrowej nie jest wskazane również cierpiącym na neuropatię, hipertriglicerydemię i zapalenie trzustki.

Picie alkoholu a cukrzyca. O czym należy pamiętać?

Alkohol jest metabolizowany w wątrobie odpowiadającej za uwalnianie glukozy do krwi. Organ ten jednak w pierwszej kolejności oczyszcza krew, usuwając toksyny, wobec czego hamuje w przypadku spożycia alkoholu dostawy cukru. Grozi to niedocukrzeniem. Spożyciu alkoholu zawsze powinno towarzyszyć dostarczeniu organizmowi dodatkowej ilości węglowodanów, np. w formie przekąski.

Dodatkowo osoby na diecie cukrzycowej spożywające alkohol powinny pamiętać o kontroli glikemii, co po spożyciu alkoholu może być utrudnione.

