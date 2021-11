Sypek o CEDC i Maspex: rynek będzie bardziej przewidywalny

- Maspex jest świetnie zarządzaną firmą i możemy oczekiwać, że ten rynek produktów alkoholowych się jeszcze bardziej wysublimuje. To, co jest moim zdaniem ważniejsze, to fakt, że rynek stanie się bardziej przewidywalny - mówił podczas Forum Rynku Spożywczego i Handlu, Marek Sypek, prezes zarządu, Stock Polska Sp. z o.o.

Autor: PP

Data: 08-11-2021, 16:14

Marek Sypek, prezes zarządu, Stock Polska Sp. z o.o. o transakcji CEDC - Maspex

- Zadaniem lidera danej kategorii jest budowanie wartości. Ta odpowiedzialność teraz spada na Maspex, który zawsze logicznie i długoterminowo zarządzał swoim portfolio - mówił Marek Sypek.

CEDC w Grupie Maspex

- Nie będzie nam jednak łatwiej. CEDC pod skrzydłami Maspeksu będzie bardzo mocną, silną i świetnie zarządzaną i zorganizowaną konkurencją. Ten rynek będzie więc jeszcze mocniej utkany wyzwaniami, które serwują nam nie tylko rządzący, a dodatkowo konkurencja będzie mocniejsza niż dotychczas. Ciekawy czas przed nami! - dodał Marek Sypek.

Maspex przejmuje CEDC

Grupa Maspex poinformowała 2 listopada, że podpisała warunkową umowę z Roust Corporation na zakup spółki CEDC. W wyniku transakcji stanie się liderem rynku wódki w Polsce i powiększy portfolio o polskie marki – Żubrówkę, Soplicę, Absolwent oraz Bols.

Dzięki transakcji powstanie także największa polska grupa spożywcza o obrotach przekraczających 11 mld zł. To już 20 przejęcie firmy, w tym 9 w Polsce. Warunkiem wejścia w życie umowy jest uzyskanie zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (wniosek już wpłynął). Wartość transakcji to około 4 mld zł.

