W ubiegłym tygodniu Sejm odrzucił wszystkie poprawki zgłoszone przez Senat do ustawy o systemie kaucyjnym. Ustawa w takiej formie trafi teraz do prezydenta. Jak Kompania Piwowarska ocenia tę decyzję?

Zdaniem Iwony Jacaszek-Pruś system kaucyjny w takiej formie rozmontowuje już działające w Polsce efektywne systemy zbierania butelek po piwie wielokrotnego użytku.

Dodatkowo, ze względu na opóźnienia w procedowaniu ustawy przed producentami napojów postawiono niewykonalne zadanie – zbudować system i przygotować wszystkie opakowania zgodne z wymogami w ciągu kilkunastu miesięcy, przy czym ustawa jeszcze nie weszła w życie oraz nie jest znana wysokość kaucji, która musi być nadrukowana na opakowaniach. Ustawodawca doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że do zbudowania systemu kaucyjnego potrzebne są co najmniej 2 lata, mimo to nie zgodził się na wprowadzenie odpowiednich zapisów w ustawie. Jednocześnie do ustawy wprowadzono zapisy, które wykraczają poza wymogi unijne. Pozostawiono też liczne niedociągnięcia, które będą sprawiać, że w przyszłości działający system będzie narażony na defraudacje i za to zapłaci ostatecznie konsument. Co gorsze, przyjęte regulacje rozmontowują już działające w Polsce efektywne systemy zbierania butelek po piwie wielokrotnego użytku. Niejednokrotnie ustawodawca zapewniał browary, że chce wzmocnić obecnie działające systemy, aby zwiększać w Polsce korzystanie z butelek wielkokrotnego użytku. Natomiast wprowadzone przepisy spowodują rozbicie tych systemów, a to co powstanie będzie zdecydowanie mniej efektywne pod względem zarówno środowiskowym, jak i finansowym. Senat częściowo próbował naprawić błędy i braki, ale większość sejmowa postanowiła je odrzucić. Szkoda, bo efektywny system kaucyjny jest potrzebny i oczekiwany przez producentów i konsumentów - tłumaczy.