We Francji w czasie lockdownów dilerzy narkotyków oferują dostawy do domu, promocje

Od ostatniej ćwierci XVII wieku, londyńscy kupcy, którzy z Szampanii sprowadzali białe wino w beczkach, rozlewali je do butelek i wytwarzali w nich dwutlenek węgla, obficie słodząc melasą. Mogli tak postępować, dlatego że nowa technika - również angielska - pozwoliła na produkcję wytrzymalszych butelek.

Minęło wiele lat zanim "sparkling champaign" (musujący szampan) powrócił nad Marnę. Gdy jednak powrócił, skończyło się bezpowrotnie angielskie chałupnictwo i pieniące się wino znów stało się w stu procentach francuskie. Wciąż jednak najwięcej kupowali go Anglicy.

W XIX w. z Anglikami konkurować zaczęli jako klienci, rosyjscy arystokraci z carem na czele, którzy sprowadzali ponad połowę produkcji wielkich, dzięki nim, marek: Roederer, Moet i Veuve Clicquot (wdowa Clicquot). Szampan Veuve Clicquot, jako "wdowa" lub "klikowskoje", opiewany był przez rosyjskich klasyków od Puszkina, poprzez Gogola do Czechowa.

Veuve Clicquot, czyli pani Barbe-Nicole Clicquot z domu Ponsardin, zwana "wielką damą Szampanii", zasłużyła sobie szczególnie na sympatię Rosjan. A to dlatego, że gdy car przyłączył się w 1805 r. do koalicji antynapoleońskiej, co zamykało handel z Rosją, potrafiła przełamać ustanowioną rok później blokadę kontynentalną i znaleźć drogę do Petersburga dla swych butelek.

Veuve Clicquot naprawdę zalała rosyjski rynek swym szampanem po abdykacji Napoleona w roku 1814. Pomogła jej zapewne darmowa reklama na stronach dzieł największych pisarzy rosyjskich XIX stulecia. Szampan wdowy Clicquot pito w Rosji aż do zdobycia władzy przez bolszewików.

Po wielu latach zastąpiło go "sowieckoje szmapanskoje". Starzy ludzie wspominali, że Veuve Clicquot miała dewizę: nasze wino jest tylko jednej jakości, najwyższej".

Wdowa nie zadawalała się eksportem do Rosji. Sprzedawała swój szampan w całej Europie, a od 1820 r. również w Stanach Zjednoczonych. Za największego promotora szampana w Ameryce uważa się jednak Charles'a Heidsiecka, który w połowie XIX wieku popłynął ze swym pienistym nektarem na podbój Stanów Zjednoczonych, stał się ulubieńcem nowojorskich elit, zbankrutował, odbił się znowu od dna i pozostał w amerykańskiej legendzie i historii, jako Champagne Charlie, czyli Karolek Szampański.