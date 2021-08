Szczecin: 8 osób oskarżonych o nielegalną produkcję tytoniu

Do Sądu Okręgowego w Szczecinie trafił akt oskarżenia przeciwko 8 osobom, którym Prokuratura Krajowa zarzuca działanie w zorganizowanej grupie przestępczej nielegalnie skupującej tytoń i produkującej papierosy. Straty Skarbu Państwa wyniosły około 1,6 mln zł.

Nielegalny skup tytoniu oraz produkcja i handel papierosami; fot. unsplash.com

Śledztwo w tej sprawie prowadził prokurator Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie. Akt oskarżenia dotyczy 8 osób, w tym Remigiusza M., który miał kierować zorganizowaną grupą przestępczą, która nielegalnie kupowała tytoń, siekała go i wytwarzała papierosy, które następnie trafiały do sprzedaży. Materiały przeciwko grupie Remigiusza M. zostały wyłączone z "obszernego śledztwa dotyczącego działalności zorganizowanych grup przestępczych z terenu województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego i łódzkiego".

"Czyny zarzucone oskarżonym zagrożone są karą nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Wobec oskarżonych stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania" - podał Dział Prasowy PK.

Nielegalna fabryka tytoniu

Jak podała Prokuratura Krajowa, fabryka tytoniu nadzorowana przez M., została ujawniona i zlikwidowana przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji. "Znajdowała się ona w Dąbrowie, w pobliżu Myśliborza. Linia produkcyjna podrobionych opakowań zlokalizowana była na terenie Łodzi. Przestępcy korzystali także z pomieszczeń do przechowywania nielegalnego towaru w Myśliborzu i Słubicach" - ujawnił oskarżyciel publiczny.

W toku śledztwa ustalono, że grupa Remigiusza M. składała się z osób mu najbliższych, w tym partnerki oraz brata i przyjaciół. "Część z tych osób zajmowała się zawodowo produkcją opakowań, co sprzyjało ukryciu faktycznej nielegalnej działalności" - przekazała PK. Remigiusz M. miał także nawiązać współpracę z członkami starej mafii z województwa zachodniopomorskiego, w tym "Pastorem", osobą wywodzącą się z gangu Marka M. "Oczko".

Prokuratura podała, że Skarb Państwa stracił w wyniku działalności grupy Remigiusza M. około 1,6 mln złotych. Sprawa "pozostaje rozwojowa".