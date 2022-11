Szef Browaru Zamkowego Cieszyn: Ludzie mogą kiedyś przestać pić alkohol

Adam Leda, prezes zarządu Browaru Zamkowego Cieszyn Invest Sp. z o.o. podczas sesji "HoReCa TrendsTalks" na Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022 wskazał, że ludzie - zarówno w gastronomii, jak i na rynku spożywczym - oczekują dziś emocji, a nie produktów.

CZYTAJ TAKŻE: Browar Zamkowy Cieszyn: To kobiety warzyły pierwsze piwa. Powstało „Pink Boots”

- Jeśli ktoś to zrozumie to wiele rzeczy staje się łatwiejszych. Jesteśmy właścicielami Browaru Zamkowego w Cieszynie od niedawna, tj. od 2020 roku. Sam browar od 176 lat jest instytucją otwartą codziennie. W tym czasie nie było ani jednego dnia przerwy w produkcji. W najtrudniejszych czasach pracownicy zamiast wynagrodzenia otrzymywali ekwiwalent w postaci piwa lub ziarna - dodał.

Prezes Browaru Zamkowego w Cieszynie przyznał, że prowadzi firmę z założeniem, że...ludzie kiedyś mogą przestać pić alkohol.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Zmiany na rynku piwa. Co najchętniej piją Polacy?

- Mamy na to dowody. Latem wprowadziliśmy trzy piwa bezalkoholowe i dynamika ich sprzedaży jest nieporównywalna z pozostałymi naszymi produktami. I to nas czeka. Ministerstwo Finansów Japonii promuje dziś picie alkoholu, bo młodzież nie chce już tego robić. Moje dzieci też piją go niechętnie - dodał.