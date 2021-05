Szef Carlsberg Polska: nasza strategia zdała test podczas Covid

Covid-19 pokazał, jak olbrzymią wartość ma zaangażowany zespół o właściwych kompetencjach. Dzięki temu udało się wprowadzić do sklepów nowości, uniknąć przestojów i zrealizować zaplanowane inwestycje. - Nasza strategia okazuje się działać - mówi w wywiadzie dla serwisu portalspozywczy.pl Mieszko Musiał, prezes Carlsberg Polska.

Autor: Barbara Woźniak, portalspozywczy.pl

Data: 06-05-2021, 15:25

Mieszko Musiał: Covid-19 pokazał, jak olbrzymią wartość ma zaangażowany zespół o właściwych kompetencjach fot. Carlsberg Polska

Covid pokazał, jak olbrzymią wartość ma zaangażowany zespół o właściwych kompetencjach, wśród których Carlsberg Polska od zawsze zwracał uwagę na obszary takie jak przedsiębiorczość i samosterowność.

Mimo, że cały dział sprzedaży firmy pracował z domu od połowy marca do początku maja 2020, to dzięki fantastycznym relacjom z partnerami handlowymi, spółka byłą w stanie na czas wprowadzić do sklepów wszystkie nowości.

Dzięki zaangażowaniu załóg Carlsberg Polska w browarach i logistyce, oraz przestrzeganiu przez nie dodatkowych, wyśrubowanych standardów sanitarnych, spółka była w stanie utrzymać ciągłość działania, nie notując żadnych przestojów.



COVID dużo zmienił w branży piwnej, postawił przed nią jeszcze więcej wyzwań, z czego trzeba było wyciągnąć wnioski. Jakie wnioski wyciągnął Carlsberg Polska i o Covid-19 zmienił w strategii działań spółki?

- Zabrzmi to jak truizm, ale Covid pokazał, jak olbrzymią wartość ma zaangażowany zespół o właściwych kompetencjach, wśród których od zawsze zwracaliśmy uwagę na obszary takie jak przedsiębiorczość i samosterowność. Od dawna konsekwentnie budowaliśmy właśnie taki zgrany zespół zaangażowanych fachowców w swoich dziedzinach, od piwowara po sprzedawcę, i to dzięki naszym ludziom, w trudnym czasie pandemii, byliśmy w stanie błyskawicznie przestawić się na zdalny, i co najważniejsze, efektywny sposób działania - mówi w wywiadzie dla serwisu portalspozywczy.pl Mieszko Musiał.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

- Mimo faktu, że cały nasz dział sprzedaży pracował z domu od połowy marca do początku maja 2020, dzięki fantastycznym relacjom z partnerami handlowymi, byliśmy w stanie na czas wprowadzić do sklepów wszystkie nowości. Z kolei dzięki zaangażowaniu naszych wspaniałych załóg w browarach i logistyce, i przestrzeganiu przez nie dodatkowych, wyśrubowanych standardów sanitarnych, byliśmy w stanie utrzymać ciągłość działania, nie notując żadnych przestojów - dodaje.

I podkreśla, że mimo niesprzyjających okoliczności spółce udało się też zrealizować zaplanowane inwestycje i projekty, a także osiągnąć bardzo dobre wyniki w obszarze dalszego ograniczenia zużycia mediów.

- Praca zdalna i konieczność częstszych zdalnych kontaktów z partnerami sprawia, że jeszcze więcej uwagi poświęcimy dalszej cyfryzacji naszych działań – mówi Mieszko Musiał.

- Nasza strategia okazuje się działać, w dalszym ciągu będziemy stawiać na bezpieczeństwo naszych ludzi, rozwój portfela marek, nowoczesne narzędzia i odpowiednią egzekucję rynkową, bazującą na bliskich kontaktach z naszymi partnerami handlowymi – podkreśla prezes Carlsberg Polska.

Szef Carlsberg Polska podkreśla, że firma poradziła sobie z wielkimi wyzwaniami, z jakimi boryka się cała branża piwna, a także gastronomiczna od początków padnemii. Spadki wolumenów w branży Carlsberg Polska równoważy ciekawymi ofertami i wprowadza na czas nowości, a w portfelu piw bezalkoholowych w tym roku będzie mieć łącznie kilkanaście wariantów. Prezes zapowiada też, że w ofercie Carlsberg Polska w tym sezonie konsumenci znajdą kilka nowości, często o smakach dotychczas niespotykanych na rynku piwa.

Carlsberg Polska jest jednym z trzech największych graczy na rynku piwa w Polsce. Carlsberg Polska warzy piwa takie jak: Carlsberg, Okocim, Harnaś, Karmi, Kasztelan, Somersby, Grimbergen, Bosman oraz Piast.

Piwa z grupy Carlsberg Polska warzone są w browarach o wieloletniej tradycji piwowarskiej – w Browarze Okocim w Brzesku (1845), Browarze Bosman w Szczecinie (1848), i Browarze Kasztelan w Sierpcu. Łączne zatrudnienie w Polsce wynosi ponad 1300 pracowników. Od 2015 roku firma jest dystrybutorem piwa Guinness. Carlsberg Polska jest oddziałem duńskiej firmy Carlsberg działającej od 1847 roku.