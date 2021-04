Szef Carlsberg Polska: spadki zwalczamy ofertą, czekamy na gastro

Kompania Piwowarska i Carrefour Polska wspólnie przy "zero waste"

Carlsberg Polska dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników poradziła sobie z najważniejszymi wyzwaniami, utrzymała ciągłość działania i wprowadziła na czas nowości zarówno w 2020 jak i w 2021 roku.

W ofercie Carlsberg Polska w tym sezonie konsumenci znajdą kilka nowości, często o smakach dotychczas niespotykanych na rynku piwa.

W segmencie piw bezalkoholowych w portfelu firmy będzie łącznie kilkanaście wariantów.

Zachęcamy do przeczytania w Strefie Premium dużego wywiadu, w którym Mieszko Musiał, prezes Carlsberg Polska i jednocześnie prezes Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie, mówi o wyzwaniach branży piwnej i wyzwaniach Carlsberg Polska.



Mieszko Musiał wskazuje, że pandemia wciąż gra pierwsze skrzypce, jeśli chodzi o negatywny wpływ na branżę piwną, głównie ze względu na ograniczenia z nią związane, czyli zamknięcie lokali gastronomicznych, odwołane wydarzenia sportowe, kulturalne, imprezy masowe, brak możliwości spotkań w gronie rodziny czy znajomych. Do tego dochodzi trudna do przewidzenia perspektywa przyszłości, pogarszające się nastroje konsumenckie, nieprzewidywalność legislacyjna i dodatkowe koszty związane z wprowadzanymi podatkami, opłatami, czy „daninami”. Rosną też koszty produkcji – surowców, energii i koszty pracy. Dlatego 2021 to zapewne będzie kolejny trudny rok dla branży ze spadkami wolumenowymi.

- Najważniejszym priorytetem dla nas, od pierwszego dnia pandemii i wynikającego z niej lockdown’u, było zapewnienie bezpieczeństwa naszym pracownikom i dbanie o dobrostan zespołu w warunkach przeciągającej się pracy zdalnej i ograniczeń. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników dotychczas poradziliśmy sobie z najważniejszymi wyzwaniami, utrzymaliśmy ciągłość działania i wprowadziliśmy na czas nowości zarówno w 2020 jak i w tym roku. Ludzie i ich ochrona pozostaną naszym priorytetem – mówi serwisowi portalspozywczy.pl Mieszko Musiał.

- Jak chodzi o przeciwdziałanie spadkom wolumenu, będziemy równoważyć go ciekawą ofertą w zakresie całego portfela. Właśnie pojawiają się na rynku nasze nowości na sezon 2021, które odpowiadają na potrzeby konsumentów, wierzymy, że będą one w stanie zapewnić sobie ich uznanie i lojalność. Zwracamy uwagę na jakość egzekucji w punktach sprzedaży i współpracę z naszymi partnerami – podkreśla prezes.

- Trzymamy również rękę na pulsie pozostając w stałym kontakcie z naszymi partnerami gastronomicznymi, których w trakcie pandemii staraliśmy się, jak tylko potrafiliśmy, wspierać. Kiedy już będą mogli otworzyć swoje podwoje i ponownie wznowić działalność, będziemy wraz z nimi do tego gotowi – dodaje też Mieszko Musiał.

Nowości Carlsberg Polska na sezon 2021 r

Prezes Mieszko Musiał zapowiada też, że w ofercie Carlsberg Polska w tym sezonie konsumenci znajdą kilka nowości, często o smakach dotychczas niespotykanych na rynku piwa. W segmencie piw bezalkoholowych w portfelu firmy będzie łącznie kilkanaście wariantów.

- Oczywiście będziemy dalej rozwijać nasze portfolio piw 0,0%. Marka Somersby, mająca wielu lojalnych konsumentów, przedstawiła bezalkoholową innowację Somersby Strawberry & Lime 0,0%, jak również alkoholowy wariant Somersby Piña Colada o unikalnym smaku ananasa z nutą kokosa – mówi serwisowi portalspozywczy.pl Mieszko Musiał.

- Z kolei młoda i dynamicznie rozwijająca się marka Garage oferuje nowość Garage Kamikaze o smaku likieru Blue Curacao z limonką, jak również Strawberry Margherita - dodaje.

- Do bezalkoholowych wariantów okocimskich radlerów dołączył nowy Okocim radler 0,0% Mango z Marakują, a z lagerów Carlsberg 0,0% - orzeźwiające piwo z chmielowymi nutami i przyjemną goryczką. Łącznie w naszym portfelu będzie kilkanaście wariantów bezalkoholowych adresujących różne gusta i potrzeby – wskazuje prezes Carlsberg Polska.

Carlsberg Polska jest jednym z trzech największych graczy na rynku piwa w Polsce. Carlsberg Polska warzy piwa takie jak: Carlsberg, Okocim, Harnaś, Karmi, Kasztelan, Somersby, Grimbergen, Bosman oraz Piast.

Piwa z grupy Carlsberg Polska warzone są w browarach o wieloletniej tradycji piwowarskiej – w Browarze Okocim w Brzesku (1845), Browarze Bosman w Szczecinie (1848), i Browarze Kasztelan w Sierpcu. Łączne zatrudnienie w Polsce wynosi ponad 1300 pracowników. Od 2015 roku firma jest dystrybutorem piwa Guinness. Carlsberg Polska jest oddziałem duńskiej firmy Carlsberg działającej od 1847 roku.