Szef Stock Polska: przejęcie Marie Brizard przez United Beverages zaostrzy konkurencję, ale to dobra zmiana

- Przejęcie aktywów Marie Brizard przez Williama Careya wniesie jeszcze większą konkurencyjność na polski rynek niż do tej pory. Sam Wiliam Carey jest osobą bardzo rozpoznawalną na polskim rynku i bardzo dobrze znającą tę branżę, zarówno od strony produkcji jak i dystrybucji. Był założycielem CEDC – mówi Marek Sypek.

- Patrzę na tę zmianę z optymizmem, ponieważ konkurowanie z Marie Brizard, było konkurowaniem z firmą będącą na granicy upadłości, co nie było dobre dla branży – mówi Marek Sypek.

I dodaje, że Stock Polska nie zamierza rezygnować z umowy dystrybucyjnej z United Beverages.

- United Beverages jest też naszym dystrybutorem, ale nie planujemy wypowiedzenia umowy, ponieważ z jednej z strony akwizycja Marie Brizard była poprzedzona akwizycją firmy dystrybucyjnej Sobieski Trade, a poza tym jestem przekonany, że nasza współpraca z Billem Careyem będzie się bardzo dobrze rozwijać – mówi Marek Sypek.

Największym producentem na polskim rynku alkoholi jest firma CEDC (właściciel takich marek jak m.in. Żubrówka) z udziałem między 40 a 50 proc., na drugim miejscu jest Stock Polska z udziałem około 30 proc., zaś Marie Brizard była trzecią firmą w polskiej branży spirytusowej przed Wyborowa Pernod Ricard (m.in. marka Wyborowa).

Największą firmą branży spirytusowej w Polsce jest CEDC, a jej najpopularniejsze marki wódek to Żubrówka, Soplica, Bols i Żytniówka oraz m. in. Carlo Rossi, Grant’s, Jägermeister, Aperol, Campari, Metaxa, Remy Martin i Gancia z oferty alkoholi importowanych. CEDC należy do rosyjskiej grupy Roust i prowadzi produkcję w dwóch fabrykach w Białymstoku i Obornikach.

Stock Polska jest jednym z wiodących producentów wódek czystych i alkoholi smakowych, drugim największym producentem alkoholu w Polsce. Firma stanowi ważną część międzynarodowej grupy Stock Spirits Group. Specjalność Stock Polska to zarówno alkohole smakowe: Żołądkowa Gorzka, Lubelska, Saska oraz dynamicznie rozwijany portfel wódek czystych, w którym znajdują się Żołądkowa de Luxe, Stock Prestige, Amundsen, Orkisz, a także wódki Żubr i 1906.

Marie Brizard Wine & Spirits to producent i dystrybutor win i alkoholi mocnych z siedzibą w Europie i Stanach Zjednoczonych. W portfolio marek Grupy znajdują się takie wiodące marki w swoich segmentach rynku jak: William Peel, Sobieski, Krupnik, Fruits and Wine, Marie Brizard i Cognac Gautier.