Szkoci i Amerykanie połączyli whisky z bourbonem. Trunek oficjalnie dostępny w Polsce

Polscy konsumenci zostali wyróżnieni na międzynarodowej arenie, gdyż jako jedni z pierwszy mieli okazję spróbować Ballantine’s 7YO Bourbon Finish. Wraz z globalnym debiutem, whisky ta pojawiła się na sklepowych półkach na terenie całego kraju dostępna w sugerowanej cenie 72,99 zł.

Najnowszy blend Ballantine’s to hołd dla George'a Ballantine’sa, założyciela firmy, który sprzedawał

7-letnią whisky jeszcze zanim wprowadzono przepisy dotyczące jej leżakowania (minimum trzyletniego). Teraz, prawie 150 lat później, marka sięga do tradycji, zachęcając fanów whisky do poznania trunku w nowej, wyjątkowej odsłonie.

- Tworząc Ballantine’s 7YO Bourbon Finish pragnęliśmy zderzyć ze sobą dwie kultury tworzenia whisky, tak aby powstała wyśmienita szkocka z wyraźnym, amerykańskim akcentem. 7-letnie leżakowanie połączone z dojrzewaniem w beczkach po bourbonie wzbogaca trunek o dodatkową głębię, kremowy smak oraz słodycz karmelu. Dzięki temu otrzymujemy produkt idealny dla miłośników szkockiej, chcących skosztować bourbona, a także dla jego entuzjastów, pragnących posmakować szkockiej.

To klasyczna whisky Ballantine’s ze śmiałym, nowym akcentem, będący hołd dla naszego dziedzictwa – mówi Sandy Hyslop, Master Blender Ballantine’s.

Ballantine’s 7YO Bourbon Finish powstaje ze starannie dobranych szkockich whisky, które po okresie siedmiu lat leżakowania przelewane są przez Master Blendera do dębowych beczek po amerykańskim Bourbonie. Dzięki temu aromaty miodu i dojrzałych czerwonych jabłek, charakterystyczne dla klasycznej whisky Ballantine’s, są jeszcze bardziej wyraziste i podkreślone. Finiszowanie w beczkach po Bourbonie nadało trunkowi słodkich nut toffi, wanilii oraz karmelu, które stanowią trzon amerykańskiej whiskey.

- Ballantine’s zawsze chce zaskakiwać swoich konsumentów, pokazywać wyjątkowe połączenia i sprawiać, że dzięki temu każda degustacja umożliwi odkrywanie produktu na nowo. Ballantine’s 7YO Bourbon Finish to niesamowite połączenie tego, co najlepsze w Ballantine’s z charakterystycznym smakiem bourbonu. Jest to trunek, który z pewnością wyróżni się na polskim rynku, a także zaskoczy nawet największych koneserów – komentuje Marcin Zalewski, Senior Brand Manager Ballantine’s.



Ballantine’s 7YO Bourbon Finish zachowała charakterystyczny dla marki kształt butelki a etykieta zyskała nowy design. Czerń połączona z bielą liter nadaje elegancki charakter, dopełniony subtelnymi złotymi detalami.

Ballantine’s zajmuje 1. miejsce na europejskim oraz 2. na światowym rynku szkockiej whisky sprzedając ponad 70 milionów butelek rocznie na całym świecie. Asortyment marki, od Ballantine's Finest po ekskluzywną 40-letnią whisky, jest najszerszy w świecie szkockiej whisky, a jego opiekunem jest główny blender Sandy Hyslop, kontynuujący tradycję głównych blenderów Ballantine's sięgającą roku 1827.