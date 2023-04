Alkohole i używki

Szwedzcy politycy nawołują do bojkotu słynnej wódki. "Absolut Putin"

Autor: PAP

Data: 12-04-2023, 17:12

Należący do Pernod Ricard producent szwedzkiej wódki Absolut po roku bojkotu wznawia eksport do Rosji. Politycy wzywają do zaprzestania sprzedaży do tego kraju. Czy będzie bojkot znanej marki?

Będzie bojkot wódki Absolut?; fot. shutterstock.com