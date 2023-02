Ruszyło nowe, niezwykłe miejsce na gastronomicznej mapie Polski. Bistro Pub Taproom w małopolskim Browarze Tenczynek powstał dzięki zainwestowaniu ponad 3 milionów złotych, pochodzących między innymi ze środków społeczności crowdfundingowej.

Taproom w Browarze Tenczynek/ fot. mat. prasowe

Ceramiczna kolumna z 14 kranami, z której samodzielnie można sobie nalać dowolną ilość piwa, okowity lub wódki, dania przygotowane wyłącznie z lokalnych produktów oraz urządzenia do destylacji – alembiki i kadzie, które wyglądają niczym instrumenty muzyczne lub dzieła sztuki. To miejsce to miks gastronomii, historycznego otoczenia oraz wybitnych alkoholi.

Restauracja Janusza Palikota

To kolejny projekt, który powstał dzięki środkom zebranym od inwestorów. Choć łączna wartość inwestycji przewyższa znacząco wartość pozyskanych w crowdfundingu środków w kwocie 250 000 zł przez spółkę Tenczyńska Okovita SA. Niedaleko Krakowa ruszyła działalność w unikalnym miejscu na mapie gastronomicznej Małopolski - Bistro Pub Taproom w Browarze Tenczynek. Sięgająca XVI wieku tradycja Browaru Tenczynek zobowiązuje, dlatego połączyliśmy ze sobą koncept współczesnego bistro serwującego specjalne menu przygotowywane z wyłącznie lokalnych produktów i dobranych do poszczególnych dań alkoholi produkowanych w Tenczynku.

Tenczyński Taproom oferuje kulinarne przyjemności – rzemieślnicze snacki, klasyczne dania z twistem i desery w nowej odsłonie. Korzystamy wyłącznie z klasycznych technik gotowania, a dzięki doświadczeniu naszych kucharzy, możemy to robić w zaskakujący i niecodzienny sposób. Nowoczesna tradycja lub tradycyjna nowoczesność, co wolisz. Wszystkie co jemy jest przygotowywane z tego co lokalne, w trosce o jakość, z wykorzystaniem zmodyfikowanych przepisów kuchni polskiej i europejskiej.

Ryby z małych hodowli

Ryby słodkowodne hoduje Dolina Będkowska i pstrągarnia Rózin Dubie. Wieprzowinę wiejską bierzemy od Józefa Matlęgi, a pieczywo kupujemy od rzemieślników z Krakowa. Lokalny dostawca warzyw jest najbliżej, jak się da - bo z Tenczynka. W przygotowywaniu dań korzystamy z bogactwa aromatów i smaków oferowanych przez alkohole produkowane w Browarze Tenczynek. Taproom to miejsce obowiązkowej wizyty dla smakoszy, niezależnie od wieku.- mówi Janusz Palikot, pomysłodawca i kreator tenczyńskich alkoholi, prezes Tenczyńskiej Okovity i Manufaktury Piwa Wódki i Wina SA.

Jacek Nowak, szef kuchni Bistro Pubu Taproom gwarantuje najwyższą jakość serwowanych dań. Swoje ponad 18-letnie doświadczenie w gastronomii budował w Polsce i zagranicą. Funkcję Sous Chef pełni Edyta Latocha, która przez 10 lat kształtowała swoje umiejętności w Skandynawii i Wielkiej Brytanii.

Za organizację wydarzeń i obsługę gości odpowiada Mateusz Sulik. Nad działalnością miejsca czuwa Adrian Bęben, Executive Chef grupy Alembik Polska, nominowany przez przewodnik Gault&Millau do tytułu szefa jutra, przez magazyn Vouge Polska typowany został do nazwiska roku 2021. Obecnie ekspert w serii 50 food and future dla magazynu Food and Friends.

W karcie m.in. sernik Wyjebongo

W karcie menu znajdziemy propozycje dla wegan oraz wielbicieli potraw mięsnych. Na początek Bistro Pub Taproom proponuje między innymi kęsy w stylu ziemniaka Palikota. W przystawkach króluje kanapka z rybnym rillettes oraz tatar wołowy. W daniach głównych szef kuchni proponuje pstrąga z Gospodarstwa Lokalnego “Rózin” lub żebro wieprzowe z Zakładu Przetwórstwa Mięsnego Józefa Matlęgi. Hitem jest sernik Wyjebongo na deser.

Taproom ma powierzchnię 360,78 m2, z czego część restauracyjna zajmuje 114,92 m2 i jest przygotowana na przyjęcie 120 osób jednocześnie. Pozostała część to alembik, gdzie będą produkowane nasze destylowane alkohole. Ma on powierzchnię 67,89 m2. 177,97 m2 to kolejne pomieszczenia - kuchnia i zaplecze produkcyjne. Centralnym punktem lokalu jest ceramiczna kolumna z 14 kranami, czyli tap, z którego każdy może samodzielnie nalać sobie dowolną ilość piwa, okowity lub wódki. Zanim zaczniesz się delektować smakiem alkoholu należy opłacić kartę magnetyczną uruchamiającą urządzenie nalewające. Później degustujesz.

Koncept Janusza Palikota

Intencją pomysłodawcy miejsca, Janusza Palikota było to, by całe wnętrze Taproomu biło ciepłem i jasnym światłem. Przeważającymi materiałami we wnętrzach są oryginalne cegły muru browaru, drewno i metal. Odsłoniliśmy ceglaną konstrukcję zabytkowego browaru. Specjalne miejsce zajmują urządzenia do destylacji – alembiki i kadzie, które wyglądają niczym instrumenty muzyczne albo dzieła sztuki. Postanowiliśmy uczynić z nich ważny element wystroju wnętrza i umieściliśmy w przeszklonej galerii, by każdy mógł podziwiać ich konstrukcje.

W piwnicach Taproomu, powstają świeże piwa bazujące na doskonałej jakości słodach jęczmiennych i pszenicznych. - mówi Tomasz Czechowski, kreator koncepcji Bistro Bar Taproom oraz Top Restaurator New Generations 2022, wiceprezes zarządu w Manufakturze Piwa Wódki i Wina SA, wyróżniony w przez ogólnopolski magazyn Forbes w rankingu „30 przed 30” młodych Polaków, którzy podbijają świat w 2022 roku, właściciel restauracji Młoda Polska we Wrocławiu.

W pierwszy weekend po otwarciu Bistro Pubu Taproom odwiedziło go łącznie ponad 350 osób, z czego 120 osób tylko w niedzielę. Goście docenili smaki potraw łączonych z alkoholami powstającymi w Tenczynku.

Godziny otwarcia Taproomu – od poniedziałku do niedzieli od godziny 12:00 do 22:00. Rezerwacji na imprezy i spotkania biznesowe/okolicznościowe należy dokonywać najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl