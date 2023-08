W 2024 roku w życie ma wejść kolejna podwyżka akcyzy na alkohol i papierosy. Tak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy budżetowej na przyszły rok, które przekazało Ministerstwo Finansów Radzie Dialogu Społecznego. Jak to wpłynie na ceny tych produktów.

Podatek akcyzowy w górę. Jest konkretna zapowiedź Ministerstwa Finansów; fot. shutterstock.com / Trong Nguyen

Alkohol i papierosy - podatek akcyzowy w 2024 roku

- W podatku akcyzowym na dochody w 2024 r. będzie miało wpływ podwyższenie stawek akcyzy na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane z wyłączeniem cydru i perry oraz wyroby pośrednie o 5%, podwyższenie stawki akcyzy na wyroby nowatorskie poprzez podniesienie stawki kwotowej o 10%, podwyższenie stawek akcyzy na papierosy i tytoń do palenia poprzez podniesienie stawki kwotowej o 10% - czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na 2024 rok.

Jak dodano, podatek akcyzowy wyniósł budżetowi 79,77 mld zł przychodów w 2022 roku. W 2023 roku ma to być 84,5 mld zł, a prognoza na 2024 rok podaje kwotę 88,76 mld zł.

"Mapa drogowa", czyli harmonogram podwyżek podatku akcyzowego

Takie podwyżki akcyzy są zgodne z tzw. mapą drogową z 2021 roku, czyli harmonogramu podwyżek podatku akcyzowego na lata 2023-2027 na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie co roku o 5 proc.; papierosy, tytoń do palenia cygara i cygaretki i wyroby nowatorskie oraz susz tytoniowy poprzez podniesienie stawki kwotowej co roku o 10 proc.

Wtedy przedstawiono też symulację przewidywanego wzrostu cen produktów w poszczególnych latach. Z wyliczeń wynikało, że w 2024 roku półlitrowa butelka wódki 40 proc. może podrożeć o około 90 groszy, cena butelki wina wytrawnego o pojemności 0,75 l może pójść w górę o 9 groszy, półlitrowej puszki piwa o około 4 grosze, a paczka papierosów może podrożeć o około 99 groszy.

Cydr i perry zwolnione z obowiązku akcyzowego

Cydr i perry o zawartości alkoholu poniżej 5 proc. zostaną zwolnione z obowiązku oznaczania akcyzą – wynika z projektu rozporządzenia, który w czwartek został opublikowany na stronach RCL.

- Przedmiotowa zmiana jest uwzględnieniem postulatów i oczekiwań nie tylko branży winiarskiej, ale również polskich sadowników, którzy jako główne przyczyny niskiego zainteresowania produkcją cydru z własnych jabłek wskazują regulacje prawne, które ograniczają opłacalność produkcji cydru w Polsce, m.in. zbyt wysokie stawki akcyzy i obowiązek oznaczania tych wyrobów znakami akcyzy" - stwierdzono w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy.

