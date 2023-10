Linia French Dog to propozycja dla każdego i na każdą okazję. Są tu 2 wina półwytrawne (Cabernet Sauvignion i Sauvignon Blanc), 2 wina półsłodkie (Merlot i Grenache) oraz 1 słodkie (Gros Manseng). Wszystkie pochodzą z winnic zlokalizowanych na południu Francji.

– Naszą nowość kierujemy do tych, którzy wino lubią, ale niekoniecznie się na nim znają. Dlatego to też doskonała opcja dla osób, które chcą rozwijać swą wiedzę i pasję winiarską. Oferujemy wina jednoszczepowe, z wyraźną informacją na etykiecie oraz wina z określonym miejscem pochodzenia – południe Francji – Gaskonia i Aude. Wreszcie, to doskonała oferta dla wszystkich sympatyków czworonożnych przyjaciół, z buldogami francuskimi na czele – tłumaczy Tomasz Potrzebowski, ekspert rynku wina w firmie Henkell Freixenet Polska