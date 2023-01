Po byciu w centrum uwagi pod koniec 2022 roku popularność Negroni sbagliato została przejęta przez Kir Royale – koktajl, który pojawił się w trzecim sezonie Emily w Paryżu. Jak przygotować ten drink? To proste.

Kir Royale drinkiem karnawału 2023? Fani Emily w Paryżu nie mają wątpliwości. | fot. Shutterstock

Netflix wypuścił trzeci sezon Emily w Paryżu 21 grudnia. Najnowszy sezon wywołał już wiele rozmów dotyczących wielu kwestii, w tym także... drinków.

Kir Royale hitem wśród filmowych drinków

W serialu pojawił się najnowszy modny koktajl, Kir Royale, po tym, jak Emily i jej paryscy współpracownicy Luc i Julien popijali drinki podczas lunchu na świeżym powietrzu w odcinku czwartym.

„Och, to jest pyszne. Co to jest?" – pyta Emily, biorąc łyk napoju w kolorze jagodowym ze swojego kieliszka do szampana. „Idealny napój do popijania i nic nie robienia, gdy diabelski młyn się obraca” - dodaje, gdy trio je obiad obok diabelskiego młyna Roue de Paris na Place de la Concorde.

Kir Royale opiera się na likierze crème de cassis

Napój, który opiera się na likierze z czarnej porzeczki crème de cassis, pojawia się w serialu jeszcze kilka razy i zdążył już zrobić niemałą furorę w internecie i nie tylko. Po debiucie najnowszej odsłony, popularność napoju nie wydaje się zwalniać.

Idealny drink na karnawał: Jak zrobić Kir Royale?

Cała sztuka z wykonaniem Kir Royale polega na użyciu wysokiej jakości wina musującego. Prawdziwy szampan jest oczywiście drogi, ale tańszą opcją może być hiszpańska cava. Prawdziwe crème de cassis pochodzą z Dijon, stolicy Burgundii. Znane marki to chociażby L’Heritier-Guyot lub Domaine Lucien Jacob. W Polsce crème de cassis dostępne są np. w sprzedaży internetowej, a także w niektórych sklepach z alkoholami.

Składniki na Kir Royale:

20 ml likieru porzeczkowego crème de cassis

140 ml szampana lub wina musującego

skórka z cytryny lub świe­że lub mro­żo­ne ma­li­ny lub je­ży­ny do dekoracji

Przygotowanie Kir Royale:

Krok 1: Wlej crème de cassis do kieliszka do szampana i dopełnij ulubionym winem musującym.

Krok 2: Udekoruj koktajl skórką z cytryny lub malinami/jeżynami.

W ten oto sposób łatwo stworzymy drinka, który jest hitem karnawału 2023. Czasu na zabawę jeszcze sporo, bo do do 22 lutego, czyli do Środy Popielcowej, rozpoczynającej Wielki Post.

