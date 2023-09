Jak już informowaliśmy na naszym portalu, Stock Spirits zrealizował cztery przejęcia w ciągu ostatnich miesięcy. Zdaniem portalu Parkiet.com. inwestycje Stocka wpisują się w mocny trend premiumizacji alkoholi w Polsce,

Zakup win premium, alkoholi wysokoprocentowych i alternatywnych produktów bezalkoholowych przez konsumentów w czasie najbardziej gwałtownej spirali inflacyjnej we współczesnej historii odzwierciedla zróżnicowany zakres zachowań konsumenckich. Można by ująć, że to taki alkoholowy „efekt szminki”, w którym konsumenci ograniczają większe zakupy, ale zostawiają sobie margines swobody na droższe wydatki. Euromonitor w swojej analizie rynku alkoholi zauważa, że korzystanie z produktów premium jest postrzegane jako sposób na okazjonalne luksusy lub jako forma eskapizmu - czytamy w artykule.