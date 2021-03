Tenczyńska Okovita w niecałe 8 godzin zebrała 4,4 mln zł

Przewóz wina z USA do Francji z przystankiem w kosmosie. Po co?

Środki zostaną przeznaczone na rozbudowę dotychczasowych mocy wytwórczych, uruchomienie produkcji oraz sprzedaży własnej marki whisky, jak i rozpoczęcie działalności eksportowej na rynkach azjatyckich.

Poprzednia emisja spółki zakończyła się w grudniu 2019 roku i trwała 36 dni. Wówczas 1339 inwestorów zainwestowało 4,18 mln zł w projekt wskrzeszenie tradycyjnej Okovity, starzenie piw warzonych w Browarze Tenczynek i otwarcie taproomu.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Przede wszystkim pragnę podziękować wszystkim nowym wspólnikom, którzy postanowili nam zaufać i zaangażować się w dalszy rozwój spółki. To dla mnie i całego zespołu bardzo ważne, że inwestorzy wierzą w nasz model biznesowy i podzielają te same wartości. Teraz przed nami okres wytężonej pracy związany z realizacją celów emisyjnych – mówi Janusz Palikot, prezes Manufaktury Piwa Wódki i Wina SA oraz Tenczyńska Okovita SA.

- Przebieg kampanii udowadnia, że rynek crowdfundingu jest w fazie dynamicznego wzrostu. To już druga kampania w tym roku, która zakończyła się w dniu startu i przekroczyła wartość 4 mln zł. Gratulujemy wszystkim nowym akcjonariuszom Tenczyńska Okovita SA. Przed nami przygotowania do nowych ­­– równie atrakcyjnych – emisji skierowanych do inwestorów społecznościowych – mówi Marcel Rowiński, dyrektor operacyjny w Crowdway.

Zakończona emisja to etap zaplanowanego procesu upublicznienia Grupy Manufaktury Piwa Wódki i Wina, której Tenczyńska Okovita jest częścią. Debiut giełdowy jest przewidziany na III kwartał 2021 roku. Zgodnie z planem w 2022 roku inwestorzy Tenczyńskiej Okovity uzyskają możliwość upłynnienia akcji przez zamianę posiadanych walorów spółki na akcje Manufaktury Piwa Wódki i Wina.

Tenczyńska Okovita w związku z dotychczasowymi bardzo dobrymi wynikami, osiąganymi na początku 2021 roku, zdecydowała o wypłaceniu ok. 0,5 mln zł zaliczki na poczet dywidendy – będzie to pierwszy taki przypadek w historii polskiego crowdfundingu udziałowego. Środki przeznaczone na zaliczki na poczet dywidendy nie będą pochodzić z bieżącej emisji crowdfundingowej tylko dotychczasowej działalności operacyjnej.