Maciej Jurczyk, wiceprezes zarządu TiM S.A. i dyrektor ds. Rynku i Organizacji, w rozmowie z nami opowiedział o dalszych planach biznesowych spółki TiM. / fot. PTWP

TiM podsumowuje rok obrotowy

Spółka TiM wkrótce podsumuje rok obrotowy 2022/2023. Jaki to był czas dla spółki?

To był bardzo nietypowy rok, bo mieliśmy złe zjawiska czarnych łabędzi. Tego nie przewidzieliśmy, co się wydarzyło w zeszłym roku i jaki to będzie miało wpływ, mam na myśli oczywiście wojnę w Ukrainie. Jeżeli chodzi o naszą firmę, jesteśmy już po tych kilku miesiącach, bo rok kończymy końcem czerwca, oceniamy, że skończymy go, powiedziałbym nawet lepiej niż zakładaliśmy.

Przed nami już jest taki można powiedzieć finisz, który był na święta wielkanocne, duża sprzedaż. Po zamknięciu kwietnia będzie dobrze. Mamy jeszcze przed nami start sezonu letniego nad morzem, a to też nam napędza sprzedaż. Myślę, że na pewno dobry wynik dowieziemy do końca czerwca.

Jakie są plany na kolejny rok? Jaka jest strategia działania na kolejne lata?

Oczywiście poza taką strategią długofalową, to możemy troszeczkę wróżyć z fusów, opowiadać, co by się nie miało wydarzyć. Strategie bardzo dynamicznie zmieniają się. Proszę zobaczyć, co się wydarzyło w zeszłym roku. Powiedziałbym w ten sposób, że strategię budujemy w miarę na bieżąco, ale również taką naszą strategią właśnie są te targi, które dzisiaj widzimy. Spotkania z klientami powodują to, że rozmawiamy, słuchamy, patrzymy, w jakim kierunku oni idą. Obserwujemy bardzo mocno rynek. To jest nasza taka jakby pierwsza strategia, czyli szybkie reagowanie.

Jeśli chodzi o plany długofalowe, myślę, że tutaj warto zwrócić uwagę na to, że startujemy z naszym portalem do zamówień e-tim. Dzisiaj ten portal jest tylko dla koncesjonerów, ale wiążemy z nim duże plany. Muszę powiedzieć, że gdyby nie daj Boże miała się wydarzyć kolejna pandemia, a wszystko jest możliwe, niczego nie można wykluczyć, będziemy gotowi, żeby zbierać zamówienia od klientów i utrzymać kontakt z klientami. Myślę, że ta e-platforma jest naszą taką długofalową strategią do tego, co się może wydarzyć na rynku.

Wyzwania rynku wina. Co jest kluczowe?

Patrząc na oczekiwanie konsumentów i te czynniki, o których pan powiedział, co jest obecnie największym wyzwaniem dla dystrybutorów wina takich jak TiM?

Ta sytuacja ekonomiczna, inflacja, która dzisiaj jest, mimo wszystko wzrost cen, który się wydarzył, jest jakby stopniowe wdrażanie tych cen w rynek, żeby nie było to skokowo, żeby ta półka się nie zablokowała. Drugim wyzwaniem jest to, żeby klientowi mimo tych wzrostów cen, podać produkt w dobrej relacji: cena do jakości, do opakowania, do smaku wina.

Dziękuję za rozmowę.

