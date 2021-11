TiM: konkurujemy na rynku i budujemy przestrzenie własnej działalności

Mariusz Glenszczyk, prezes zarządu spółki TiM, w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl ocenił rynek wina w Polsce, podsumował mijający rok oraz przedstawił plany rozwoju spółki.

Data: 26-11-2021, 14:44

Mariusz Glenszczyk, prezes zarządu spółki TiM, w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl ocenił m.in. rynek wina w Polsce,fot. PTWP

Jak ocenia pan mijający rok dla spółki TiM?

Możemy mówić o dwóch perspektywach. Pierwsza z nich to rok finansowy, który zakończyliśmy w czerwcu. W historii 31. lat istnienia spółki był bez wątpienia najlepszy, dlatego że zyskaliśmy ponad przeciętny wynik ekonomiczny. Jest to zasługa całego zespołu. W czasach, w których przyszło nam ten rezultat uzyskiwać, mam tu na myśli okres dużej pandemii, opisywanej w literaturze przedmiotu jako „efekt czarnego łabędzia”. Nikt nie wiedział, z czym będziemy mieli do czynienia i jakie efekty to przyniesie. W związku z powyższym wszystkie siły i środki zostały zjednoczone i efekt, który został uzyskany, jest ponadprzeciętny.

Natomiast rok kalendarzowy dopiero będzie się kończył, dlatego mamy jeszcze perspektywę niepełnego kwartału. Ale zawsze te dwa miesiące, które są przed nami mogą dużo zmienić. Natomiast wydaje mi się, że jeśli nic złego się nie wydarzy, to również ten rok kalendarzowy będzie ponadprzeciętny.

Definiując ponadprzeciętność, jeśli w naszym segmencie rynek urósł 7-8 proc., a nasza organizacja w tym samym czasie uzyskała przychody na poziomie w zależności od kanału sprzedaży trzy-czterokrotnie wyższe, to możemy mówić o ponadprzeciętności.

Patrząc na trendy na rynku wina i oczekiwania konsumentów, czy te czynniki mają wpływ na budowanie strategii spółki TiM?

Jeśli strategia byłaby dostosowana do rynku, okazałoby się, że jesteśmy firmą pasywną, czyli reaktywną. Natomiast, żeby uzyskiwać takie rezultaty, trzeba być firmą proaktywną, czyli samemu kreować pewne kierunki rozwoju działań, które pozwalają, że ten rynek podąża myślą kreatora. My nie mówimy, że mamy taką moc sprawczą, że ten rynek kreujemy, ale w ramach naszego modelu biznesowego, który od dwudziestu paru lat konstruowałem i starałem się wdrażać w firmie, udało nam się zbudować szereg takiej strategii opisywanej w literaturze przedmiotu jako „strategię błękitnego oceanu”. Nie bojąc się konkurencji, konkurujemy na rynku, ale także budujemy przestrzenie własnej działalności, na których zdobywamy pozycję niekwestionowanych liderów i dużą przewagę konkurencyjną.

W związku z powyższym te wszystkie nasze działania, które czynimy, sprowadzają się do tego, żeby kreować ten rynek, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, co jest bardzo trudne, dlatego że jest to zarządzanie pewnego rodzaju emocjami, bo klient jest zbiorem niekontrolowanych przez nas emocji. Żeby temu klientowi sprostać, trzeba mieć pomysł, który nazywa się „Know how”. Dzięki temu, że nam się to udaje, te strategie rozwojowe firmy budują pewien potencjał rozwoju biznesu na rynku.

Jakie mają Państwo plany biznesowe na przyszły rok?

Te plany biznesowe już są w grze. Dlatego, że w ubiegłym roku rozpisaliśmy sobie strategię na lata 2020-2030, czyli w ujęciu dekadowym. W ramach tej strategii rozpisaliśmy pewne kierunki rozwoju organizacji nie tylko pod kątem biznesowym, ale również w szeregu innych obszarów. Firma jak się dynamicznie rozwija, musi być wspomagana z każdej strony. Jednym z takich obszarów jest dział IT, który jest ważnym wsparciem w dynamicznym rozwoju firmy. Udało nam się postawić zupełnie nową serwerownię od podstaw. Zmieniamy również teraz nośniki programowe na nowsze technologie. Cała infrastruktura już jest wdrożona. Jesteśmy teraz w okresie przejściowym, czyli przechodzimy ze starych systemów na nowe. Odbywa się to w sposób płynny, bez większych problemów, co nas bardzo cieszy.

Drugim takim obszarem jest logistyka i magazynowanie produktów. Podjęliśmy decyzję o uruchomieniu prawdopodobnie największego obecnie magazynu winiarskiego w tej części Europy. Mieliśmy się przeprowadzać już w grudniu tego roku, ale ze względu na szczyt sezonu, podjęliśmy decyzję o transformacji w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Z poziomu magazynowania i zabezpieczania klientom ok. 7 mln butelek na stoku magazynowym, zwiększymy tę potencję do ok. 12-13 mln butelek, czyli można powiedzieć, że dwukrotnie rośniemy. Oczywiście można powiedzieć, że ma to swoje negatywne skutki, bo budujemy większe obciążenie dla organizacji, ale z drugiej strony budujemy większą elastyczność na rynku, ponieważ jesteśmy w stanie obsłużyć każdego wymagającego klienta, co nas bardzo cieszy.

Żeby to holistycznie spiąć, musimy czuwać nad bezpieczeństwem rynku, klientów i produktów. Mimo tego, że posiadamy w miarę nowe laboratorium analityczne, postanowiliśmy zbudować nowe i do tego się przymierzamy. Projekty są gotowe i czekamy na wolne terminy wykonawców, bo z tym nie jest tak prosto, jakby mogło się wydawać.

Ponadto jeszcze pracujemy nad nowym systemem rozwoju w rynku B2B i B2C w sektorze HoReCa. Widzimy duże przestrzenie do wykorzystania. Kładziemy duży nacisk na kształcenie ludzi w zakresie przedmiotowym, to znaczy w wiedzy specjalistycznej. I tutaj też będziemy podnosić mocno kompetencje, nie tylko te sprzedażowe, ale również dotyczące wiedzy produktowej, bo rynek tego od nas oczekuje. Klient jest coraz bardziej dojrzały i wymaga tego wsparcia.

