TiM: na rynku win następuje powrót do tradycji

Mariusz Glenszczyk, prezes zarządu TiM SA, podczas debaty alkoholowej na FRSiH2021 ocenił m.in. wpływ pandemii na rynek wina.

Data: 02-12-2021, 09:16

Mariusz Glenszczyk, prezes zarządu TiM SA, ocenił m.in. wpływ pandemii na rynek wina. / fot. PTWP

– Dla nas okres pandemii okazał się łaskawy, albowiem szybko dopasowaliśmy się do tego, co działo się na rynku, a działo się tam naprawdę dużo. Okazało się, że nasze społeczeństwo zostało zamknięte w domach. HoReCa przestała działać. Ludzie nie wyjeżdżali z kraju. Obecność z mocnym alkoholem pewnie była przyjemna, ale w pewnym momencie trudna. W związku z tym wino było alternatywą – powiedział.

Rośnie trend win ekologicznych, biodynamicznych

Prezes spółki TiM opowiedział również o trendach na rynku win.

– Konsument w wolnym rynku ma duże prawo wyboru, a rynek oferuje wszystko to, o czym klient może pomyśleć. W związku z powyższym mamy trend m.in. win wegańskich. Pojawiają się też trendy win ekologicznych, biodynamicznych. To jest jedna z płaszczyzn, na której klienci odnajdują to, co na rynku pojawia się jako nowość – ocenił Mariusz Glenszczyk.

– Natomiast obserwujemy również powrót do tradycji jak np. do win francuskich. Wracamy do tego po dużym zachłyśnięciu się winami z nowego świata. Ameryka Południowa, Stany Zjednoczone, Australia, Nowa Zelandia są bardzo mocno reprezentowane w sprzedaży, ale mimo to dużo sprzedajmy win francuskich, hiszpańskich, włoskich. Swego czasu przyszła moda na prosecco, które stanowi ponad 50 proc. win musujących – dodał.

Prezes zarządu TiM SA. odniósł się także do wątku sprzedaży alkoholu w internecie.

– Co by nie mówić, mamy do czynienia z ustawą, która została opisana w 1982 roku bodajże. Internet w Polsce zaczął działać w 1991 roku. Nikt wtedy nie myślał o sprzedaży produktów w Internecie. A mamy orzecznictwo, które zabrania sprzedawania alkoholu w sieci z 2016 roku. W sieci nie jesteśmy w stanie zweryfikować pełnoletności oraz trzeźwości osoby, która chce kupić alkohol, a jest to wymagane. My sprzedaży internetowej nie uskuteczniamy. Szukamy rozwiązania najlepszego, żeby się w tym odnaleźć, póki co prawodawstwo niespecjalnie nam w tym pomaga – powiedział Mariusz Glenszczyk.

