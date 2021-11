TiM: nie pracujmy tylko dla pieniędzy, ale z miłości do wina

Ewa Krzuś – Wiśniewska, wiceprezes oraz dyrektor ds. handlu i trade marketingu w spółce TiM, opowiedziała m.in. o najlepiej sprzedających się winach w Polsce oraz innowacjach w sektorze winiarskim.

Autor: Jakub Szymanek

Data: 25-11-2021, 09:51

Ewa Krzuś – Wiśniewska, wiceprezes oraz dyrektor ds. handlu i trade marketingu w spółce TiM w rozmowie z nami opowiedziała m.in. o najlepiej sprzedających się winach w Polsce. / fot. PTWP

Jak ocenia pani sprzedaż win w spółce TiM w tym roku?

Niedawno zakończyliśmy rok obrotowy. W porównaniu do poprzedniego udało nam się osiągnąć wzrost przekraczający 20 proc. W ty samym czasie, patrząc na badania Nielsena, rynek urósł jakieś 11 proc. Zanotowaliśmy wzrost sprzedaży zarówno w rynku trakcyjnym jak i nowoczesnym, czyli we wszystkich obsługiwanych kanałach. Myślę, że powodem tak dobrej sytuacji jest fakt, że nie pracujmy tylko dla pieniędzy, ale z miłości do wina. Myślę, że jest jeszcze jeden aspekt, który pozwolił nam osiągnąć tak dobry wynik, a są to relacje zbudowane z naszymi klientami.

Patrząc na sprzedaż win z państwa portfolio, czy możemy wskazać kierunki pochodzenia win, które cieszą się największą popularnością wśród konsumentów?

Liderem obecnie są wina z Portugalii, których sprzedaż rośnie regularnie z roku na rok. I jest to nasz brand Portada, jak również nasza perełka Ponte Portugal. Myślę, że charakterystyka tych win świetnie wpisuje się w gusta naszych konsumentów, dlatego te marki odnotowują takie sukcesy.

Kolejnym krajem, z którego sprzedajmy dużo win, jest Chile. Są to wina z winnicy Cono Sur. Dzięki tej marce i marce Panul jesteśmy największym importerem win z Ameryki Południowej.

Kolejne znane destynacje to Włochy i królujące na rynku prosecco. Bardzo popularny jest szczep primitivo. Popularna destynacja to Gruzja, Mołdawia, Hiszpania i Francja. Myślę, że w ciągu najbliższych lat sytuacja nie ulegnie zmianie, bo to my jesteśmy liderem rynkowym i wyznaczamy trendy.

Na rynku win pojawiają się innowacje jak np. wina wegańskie czy bezalkoholowe. W jakim kierunku będzie podążać sektor winiarski?

Jesteśmy młodym krajem, jeśli chodzi o kulturę winiarską, dlatego jesteśmy otwarci na wszystkie kierunki i innowacje. Badania pokazują, że lubimy eksperymentować i kupować nowe produkty. Na uwagę zasługują tu takie destynacje jak Urugwaj, Argentyna i Izrael. Polacy piją średnio ok. 5 litrów wina rocznie. Francuzi i Hiszpanie spożywają dużo więcej, ok 45 litrów. Myślę, że nasz rynek ma bardzo duży potencjał.

Trendy rynkowe jak ekologia przeniosły się również na branżę winiarską, co spowodowało, że już jakieś 2 lata temu wprowadziliśmy na rynek nasz autorski koncept We Eco, składający się głównie z win ekologicznych, częściowo wegańskich. W skład tego konceptu wchodzi ok. 20 win z różnych części świata. Wdrażamy ten projekt zarówno w dużych sieci handlowych jak i małych sklepach detalicznych.

Kolejną innowacją są wina bezalkoholowe i my również rozwijamy tę kategorię. Myślę, że można jeszcze powiedzieć o rynku prosecco, którego na ten moment sprzedaż w Polsce stanowi ok. 50 proc całej kategorii win musujących. I w ubiegłym roku pojawiała się również innowacja, czyli prosecco różowe, które cieszy się dużą popularnością. Jestem pewna, że na wiosnę pojawią się kolejne ciekawostki w branży winiarskiej.

