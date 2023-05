strefa premium

To jeszcze nie kryzys, ale ciężkie czasy dla branży piwnej (WYWIAD)

W maju rozpoczął się sezon piwny 2023, ale na rynku piwa dużo dzieje się od wielu miesięcy. O branży, wyzwaniach dla browarów, trendach i przyszłości tego sektora rozmawiamy z Igorem Tikhonovem, prezesem zarządu Kompanii Piwowarskiej.

Igor Tikhonov, prezes zarządu Kompanii Piwowarskiej, w rozmowie z nami ocenił m.in. obecną sytuację na rynku piwa. / fot. materiały prasowe

2023 trudnym rokiem dla rynku piwa

Jakub Szymanek: Jak ocenia Pan obecną sytuację na rynku piwa w Polsce?

Igor Tikhonov, prezes zarządu Kompanii Piwowarskiej: 2023 rok jest bardzo trudny dla browarów i całego sektora FMCG. Inflacja bazowa nadal jest bardzo wysoka. Co prawda ceny piwa rosną poniżej inflacji, ale jeżeli chodzi o wolumen sprzedaży, po pierwszym kwartale, porównując rok do roku, kategoria zmniejszyła się. Nie było to dla nas zaskoczeniem, wiedzieliśmy, że czekają nas ciężkie czasy. Inflacja, zwłaszcza w czwartym kwartale 2022 roku, mocno poszybowała, przez co najbardziej ucierpiały piwa premium, których ceny wzrosły relatywnie najmocniej. To spowodowało większe zainteresowanie lagerami – ich sprzedaż jest stabilna.