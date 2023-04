Utrzymująca się wysoka inflacja, wysokie koszty i słabnąca siła nabywcza polskich konsumentów odbiją się na rynku piwa, przez co wolumeny sprzedaży sukcesywnie maleją od początku roku. A jaki będzie sezon? Trudno w otoczeniu tak wielu niewiadomych przewidywać - powiedział Mieszko Musiał, prezes zarządu Carlsberg Polska.

To bardzo trudny czas dla polskiego piwowarstwa - powiedział nam Mieszko Musiał, prezes zarządu Carlsberg Polska. / fot. materiały prasowe

Sezon piwny 2023 wyzwaniem dla browarów

Jakub Szymanek: Jaka jest Pana prognoza na sezon piwny 2023, uwzględniając obecną sytuację na rynku piwa?

Mieszko Musiał, prezes zarządu Carlsberg Polska: To bardzo trudny czas dla polskiego piwowarstwa. Pierwszy kwartał 2023 potwierdza nasze obawy dotyczące spadku wolumenu. Utrzymująca się wysoka inflacja, wysokie koszty i słabnąca siła nabywcza polskich konsumentów odbiją się na rynku piwa, przez co wolumeny sprzedaży sukcesywnie maleją od początku roku. A jaki będzie sezon? Trudno w otoczeniu tak wielu niewiadomych przewidywać, dodatkowo w tym obszarze niebagatelną rolę gra pogoda. Zobaczymy, ale patrzymy w przyszłość z optymizmem, bo bardzo staramy się sprostać zmieniającym się gustom naszych konsumentów.

Idąc dalej w kierunku rynku piwa Polsce, jak ocenia Pan to, co dzieje się obecnie na rynku?

Trzeba powiedzieć wprost – to najgorsza sytuacja dla piwa w ciągu ostatnich co najmniej 20 lat. Koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa są na niebotycznym poziomie, dodatkowo borykamy się z niedoborami niektórych składników i surowców. Legislacja wprowadza wciąż dodatkowe utrudnienia i koszty, jak choćby coroczny wzrost akcyzy. Do tego mamy dużą niepewność co do projektowanych rozwiązań systemu kaucyjnego i przykłady można by mnożyć. Efektem wielu obciążeń jakie nas spotkały, była stosunkowo duża podwyżka cen naszych wyrobów, która jednak nie pokryła wzrostu kosztów. Obserwowany spadający wolumen i zmieniający się mix produktowy sprawiają, że będzie to interesujący sezon i rok.

Patrząc na wymienione przez Pana czynniki, co jest aktualnie największym wyzwaniem rynku piwa i browarów w codziennej działalności?

Presja kosztowa, spadający wolumen i pogarszająca się siła nabywcza polskich gospodarstw. Do tego rosną wymienione powyżej obciążenia, również w obszarze legislacji, które wciąż się mnożą. W tym obszarze niestety nie doświadczamy żadnego wsparcia a raczej wprost przeciwnie.

Czytaj więcej w Strefie Premium: To bardzo trudny czas dla polskiego piwowarstwa (WYWIAD)

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl