Święto młodego wina tradycyjnie obchodzi się na świecie w trzeci czwartek listopada. Co to jest beaujolais nouveau i dlaczego jest tak popularne? Jak się produkuje młode wino i jak i z czym najlepiej pić beaujolais nouveau?

Beaujolais nouveau to młode, lekkie wino z bieżącego rocznika, pochodzące z regionu Beaujolais. /fot. shutterstock

Choć nadal jest ono bardzo popularne, to młodego wina w ostatnich latach sprzedaje się dwa razy mniej niż dziesięć lat temu.

Co to jest beaujolais nouveau?

Beaujolais nouveau to młode, lekkie wino z bieżącego rocznika, pochodzące z regionu Beaujolais na północ od Lyonu we Francji. Święto młodego wina ma swoją stałą datę, usankcjonowaną prawnie. Zgodnie z tradycją pierwszy raz pije się je w trzeci czwartek listopada. Towarzyszą temu liczne spotkania towarzyskie.

Wino, które powstaje w wyniku przyspieszonego procesu winifikacji, nadaje się do picia tylko przez sześć miesięcy. Wypuszczane na rynek w listopadzie wino powinno być wypite najpóźniej do maja przyszłego roku. Po tej dacie może zmienić się w ocet winny.

Beaujolais nouveau na świecie

Świętowanie rozpoczęcia sprzedaży beaujolais nouveau było kiedyś tradycją lokalną, ale "dzięki wysiłkom marketingowym moda rozpowszechniła się na cały świat". Wino cieszyło się szczególną popularnością pod koniec lat 70. i w latach 80. XX wieku.

Największym jego konsumentem od kilku lat jest Japonia. Prawie połowę wyprodukowanego młodego wina wypijają sami mieszkańcy wschodniej Francji, gdzie powstaje ten trunek.

Beaujolais nouveau to młode, lekkie wino z regionu Beaujolais we Francji /fot. shutterstock

Jak się robi beaujolais nouveau?

Winogrona, z których zrobione zostanie beaujolais nouveau, muszą być zbierane ręcznie. Beaujolais to poza Szampanią jedyny region we Francji, gdzie zbieranie ręczne jest wymagane przepisem prawnym. Jedyny szczep, z którego można wytwarzać beaujolais, to gamay.

Jak pić beaujolais nouveau?

Beaujolais nouveau powinno być pite schłodzone, najlepiej do temperatury około 10-12 stopni Celsjusza. W odróżnieniu od innych czerwonych win pije się je dużymi łykami. Najlepiej pasuje do lekkich sałatek lub przekąsek.

Beaujolais nouveau najlepiej pić schłodzone /.fot. shutterstock

