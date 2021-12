Tokenizacja „Beczek Palikota” zakończona sukcesem. Co z tokenami?

Projekt tokenizacji „Beczek Palikota” zakończył się sukcesem. Cel maksymalny zrealizowano w 17 dni przed planowanym czasem zakończenia. 4067 inwestorów powierzyło Tenczyńskiej Okovicie łącznie 5.000.000 zł. To jedna z pierwszych tokenizacji whisky na świecie.

Autor: portalspozywczy.pl

Data: 14-12-2021, 12:27

Od początku wiedziałem, że tokenizacja pozwoli spopularyzować i rozszerzyć dostępność produkowanej przez nas whisky i okowity - mówi Janusz Palikot

Beczki Palikota: Tokeny

Połączenie tradycyjnego modelu prowadzenia biznesu z technologią blockchain, zwieńczona sukcesem na 17 dni przed planowanym terminem realizacji to efekt ogromnego zaufania 4067 inwestorów do Tenczyńskiej Okovity i Janusza Palikota, pomysłodawcy i twórcy zarówno produktów, jaki i całej firmy. To pierwszy w Polsce i jeden z pierwszych na świecie tak dużych projektów tokenizacji beczek whisky, o takim zasięgu.

Gdy w lutym tego roku Tenczyńska Okovita ogłaszała program tokenizacji „Beczek Palikota” niewielu ekspertów wierzyło w powodzenie tego przedsięwzięcia. Warto zaznaczyć, że mimo braku doświadczeń rynku wobec tej metody pierwsza faza programu zakończyła się pełnym sukcesem. Sprzedano tokeny o wartości 1 mln złotych i to zaledwie w ciągu 6 tygodni. Przedmiotem projektu była butelka whisky o pojemności 0,5 litra, wytworzona w beczce z drewna Andean White Oak przez Tenczyńską Okovitę, której rezerwację poprzez platformę mosaico.ai przy użyciu cyfrowego prawa własności mogła dokonać pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

„Od początku wiedziałem, że tokenizacja pozwoli spopularyzować i rozszerzyć dostępność produkowanej przez nas whisky i okowity. Zależy mi na tym, by jak najwięcej Polaków spróbowało smaku wysoko jakościowych trunków, które tworzymy z myślą o nich. Dlatego stworzyliśmy inwestorom elastyczną formę inwestowania w coś unikalnego na polskim rynku. Żyjemy w miejscu, w którym nie każdego stać na zakup całej beczki lub czekanie 3 lat na realizację swojego zysku. Część z inwestorów chce szybkiej realizacji zysków z zainwestowanych przez siebie środków. Dzięki programowi tokenizacji obrót produktami Tenczyńskiej Okovity jest szybki, tani i w pełni bezpieczny. Odbywa się w wirtualnej przestrzeni, bez konieczności fizycznego kontaktu z produktem. Konsumenci naszych produktów już znają jakość Tenczyńskiej Okovity. Pora by przekonali się o tym inwestorzy. Dziękuję wszystkim za zaufanie.” – mówi Janusz Palikot, współwłaściciel i pomysłodawca projektu.

Tokeny whisky i okovity

Każdy właściciel lub grupa współwłaścicieli danej beczki whisky lub okovity kupiła tokeny o wartości 100 pln każdy, odpowiadający pojemności 0,5l w danej beczce. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, aby móc mówić o whisky alkohol musi leżakować w beczce dębowej minimum 3 lata. Oznacza to, że przez ten okres zainwestowany kapitał zostaje zamrożony. Tokeny dają szansę na płynne zarządzanie posiadanymi udziałami i samodzielnej decyzji o czasie realizacji zysku

z inwestycji w alkohole produkowane przez Tenczyńską Okovitę. Każdy Klient uczestniczący w programie tokenizacji dostał do wyboru kilka opcji co zrobić z należącym do niego produktem.

Po pierwsze może odebrać butelki 0,5l whisky wartą 200 zł każda po zakończeniu cyklu produkcji. I podjąć decyzję co z nią zrobić – sprzedać, przechować lub skonsumować. Może zostawić ten alkohol do sprzedaży Firmie. W takim scenariuszu zysk ze sprzedaży dzielony jest po połowie (tj. 50 zł dla inwestora, 50 zł dla Firmy) lub może zostawić w beczce na kolejne 3 lata powiększając swój zysk. Jak wskazuje doświadczenie alkohole stają się jednym z ciekawych alternatywnych rynków dla inwestorów liczących na zyski.

Kolejne edycje są w trakcie przygotowywania, więc każdy zainteresowany inwestor, który nie zdążył na zamkniętą już edycję będzie już wkrótce miał okazję dołączyć do wspólnego sukcesu.

Tokenizacja: Co to jest?

Tokenizacja to proces zapewniający źródło finansowania projektów biznesowych, wykorzystujące technologię blockchain (tzw. łańcucha bloków). Pozwala on na zdigitalizowany obrót wartościami będącymi przedmiotem tokenu. Do każdego tokenu przypisuje się konkretny produkt, firmę lub osobę. Wraz z rozwojem technologii blockchain znaczenie i możliwości zastosowania tokenizacji w biznesie stały się nieograniczone, głównie dzięki inteligentnym kontraktom. Faktycznie możliwa jest digitalizacja wszelkiego rodzaju aktywów mających wartość dla ich odbiorców.

Często tokeny mylone są z kryptowalutami. Obydwa rozwiązania nie mają formy materialnej i występują jedynie z zapisie cyfrowym wykorzystującym technologię blockchain. Ale każdy w inny sposób. Każda kryptowaluta posiada swój własny blockchain, natomiast tokeny korzystają z gotowych rozwiązań.

Tokeny możemy podzielić na trzy grupy:

● Tokeny użytkowe (utility token); dystrybuowane głównie za pomocą ICO (Initial Coin Offering) oraz IEO (Initial Exchange Offering)

● Tokeny bezpieczeństwa (security tokens); dystrybuowane za pośrednictwem STO (Security Token Offering)

● Tokeny płatnicze

Najczęściej spotykanym zastosowaniem tokenizacji jest społecznościowa zbiórka kapitału służąca do sfinansowania danego projektu. Jej najpopularniejszą formą jest ICO (Initial Coin Offering), jednak ograniczone bezpieczeństwo tego rozwiązania spowodowało pojawienie się na rynku dwóch alternatywnych rozwiązań - STO (Security Token Offering) oraz IEO (Initial Exchange Offering). Rozwiązania te kładą nacisk na ochronę klientów, jednak procedura przeprowadzenia emisji jest złożona.

Tokenizacja oznacza ograniczenie formalności do minimum, a przy okazji zapewnia dostęp do wszelkich danych związanych z zasobami będącymi przedmiotem tokenów, takich jak choćby historia własności. Po drugie, w transakcjach na linii emitent – nabywcy eliminuje się pośredników, co przekłada się na mniejsze koszty całego procesu, szybszy czas transakcji i podniesienie konkurencyjności przy zachowaniu jednak bezpiecznego mechanizmu potwierdzającego uprawnienia nabywcy tokena. Proces emisji tokenów wiąże się z ograniczonymi kosztami, zwłaszcza w porównaniu z emisją akcji i upublicznieniem danego podmiotu na giełdzie. Poważną barierą w popularyzacji tokenów jest niedodefiniowanie prawne tego rozwiązania w polskim porządku prawnym. Warto nakłaniać decydentów do skorzystania z istniejących już w niektórych krajach UE regulacji, np. w Niemczech, Szwajcarii czy Estonii.