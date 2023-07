Wino i drinki podobnie jak jedzenie dobieramy do zmieniających się pór roku. O ofercie spółki JNT na tegoroczne lato, preferencjach konsumenckich oraz rosnącej pozycji wina w restauracjnym menu rozmawiamy z Waldemarem Macieszą, dyrektorem ds. HoReCa w JNT Group.

Jakie wina pijemy latem? Nowa oferta JNT na sezon letni. / fot. PTWP

Jakie wina pijemy latem? Nowa oferta JNT na sezon letni

Zmieniające się pory roku wpływają na nasze wybory win. Jesienią i zimą częściej sięgamy po wina czerwone, latem po białe, różowe czy musujące. Jak preferencje konsumenckie wpływają na budowanie oferty przez spółkę JNT?

Waldemar Maciesza, dyrektor ds. HoReCa w JNT Group: Przede wszystkim cały czas obserwujemy rynek i zmiany zachowań konsumentów, aby móc sprostać ich oczekiwaniom. Teraz, kiedy jest gorąco, konsumenci chętniej wybierają wina lekkie, głównie białe, zarówno spokojne, jak i musujące. Warto zwrócić również uwagę rosnący trend win 0% lub z niską zwartością alkoholu. Z tego względu w ofercie JNT Group dla klientów HoReCa na sezon letni znalazły się wina lekkie, zarówno spokojne, jak i musujące, z wyczuwalnym aromatem owoców cytrusowych bądź kwiatowych. W naszym portfolio rozbudowujemy także kategorię win NoLo.

Zatem jakie wina i inne produkty znalazły się w ofercie JNT na ten sezon letni 2023?

Na sezon letni 2023 przygotowaliśmy szeroką ofertę, aż 7 smaków, produktów frizzante pod marką Monte Santi, doskonale orzeźwiających, z wyczuwalną nutą owoców i delikatnymi bąbelkami. Są one dostępne w butelkach o pojemności 0,75l i 0,33l, w wersji alkoholowej i bezalkoholowej. Dwa z wariantów smakowych Monte Santi Frizzante: Mojito Moscato i Watermelon Moscato, można kupić w wersji bezalkoholowej. Butelka o pojemności 0,75l jest dostępna w zwykłych sklepach detalicznych, zaś 0,33l twist off jest rekomendowana do gastronomii.

Konsumenci oczekują od rynku nowych rozwiązań, rekomendacji sposobów podawania. I tak Mojito Moscato rekomendujemy serwować z lodem, miętą i limonką, a smak Watermelon Moscato na lodzie z arbuzem i miętą. Ponadto, o czym wspominałem już podczas ubiegłorocznego wywiadu, nieustannie dużą popularnością w sektorze HoReCa cieszy się portfolio Monte Santi w opakowaniu typu keg 24l.

Wychodząc zaś naprzeciw oczekiwaniom restauratorów, których lokale nie mają potencjału na sprzedaż całego 24-litrowego opakowania, postanowiliśmy "wypuścić" na rynek dwa dodatkowe warianty naszych gotowych drinków na bazie wina w formie RTD, w butelce 0,33l twist off: Orange Spritz i Hugo. Warto dodać, iż zawartość alkoholu w nich to 4,5%. To znaczy, że konsumenci mogą je kupić jedynie w lokalach, które posiadają zezwolenie na sprzedaży alkoholi typu A, czyli do 4,5%. W ten sposób możemy wzbogacić ofertę w punkcie sprzedaży gastronomicznej i dajemy większy wybór wszystkim gościom restauracyjnym.

Kolejną kategorią, którą wzmocniliśmy w tym roku, jest cydr. Wprowadziliśmy na obecny sezon letni dodatkowe warianty smakowe Cydru Dobrońskiego. Oprócz znanych do tej pory smaków: jabłko i gruszka, wprowadziliśmy truskawkę i arbuza. Wszystkie one dostępne są w opakowaniach o pojemności 0,75 i 0,33l twist off i stanowią świetną alternatywę dla innych smakowych napojów alkoholowych do 4,5%.

Wzmocniliśmy także reprezentację białych win w selekcji import o dodatkowe szczepy, jak np. Muskat Aleksandryjski, który charakteryzuje się słomkowo-żółtym kolorem z pięknymi refleksami o aromacie kwiatu pomarańczy i jaśminu czy Chennin Blanc, gdzie w aromacie mamy zdecydowanie owocowy charakter z naciskiem na zielone jabłko i gruszkę, a dzięki mineralnej nucie wino to nabiera dużej świeżości w odbiorze.

Wino w sektorze HoReCa

Wspomniał Pan o produktach skierowanych do restauratorów. Co jest kluczowe w budowaniu oferty przez spółkę JNT dla sektora HoReCa?

Bardzo ważnym aspektem jest monitorowanie rynku alkoholi w Polsce, aby sprostać oczekiwaniom konsumentów. Najważniejszy jest dla nas klient – gość restauracji – a co za tym idzie, również to, co znajduje się w kręgu jego zainteresowań, czego poszukuje oraz jakie ma alternatywy wyboru w naszej kategorii. Sytuacja finansowa użytkowników gastronomii pokazuje, że szukają oni w ofercie produktów, gdzie relacja „ceny do jakości” jest na odpowiednim poziomie, to znaczy przystosowanym do ich możliwości finansowych. Po rozmowach z restauratorami wiem, że tylko w ten sposób możemy liczyć na frekwencję w lokalach gastronomicznych.

Idąc dalej w kierunku sektora HoReCa, jak produkty oferowane przez JNT odbierają restauratorzy i hotelarze?

Cały czas pozyskujemy nowych klientów i pielęgnujemy relacje z dotychczasowymi partnerami biznesowymi. Posiadamy zarówno produkty własne, jak i importowe, które są przeznaczone jedynie dla klientów HoReCa. Nasze portfolio dedykujemy każdemu segmentowi gastronomicznemu – dla każdego typu lokali mamy dopasowaną ofertę. Do lokali gastronomicznych docieramy też na różne sposoby. Nasza oferta dedykowana jest w różne strefy lokali. Między innymi sprzedajemy wino na kuchnię jako dodatek do produkcji dań. Na barach montujemy instalacje do rozlewu win w opakowaniu typu keg. Sale konsumpcyjne z kolei to specjalne karty win, gdzie przed ich wprowadzeniem szkolimy personel lokalu, aby bez problemu umiał scharakteryzować i dobrać wino do potrawy. Ogródkom sezonowym natomiast dedykujemy wszystkie rozwiązania RTD. Taka uniwersalność pozwala nam sprostać oczekiwaniom rynku.

Które rodzaje win są najczęściej wybierane przez restauratorów i hotelarzy dla swoich klientów?

Zawsze są pewne mody na szczepy. Mieliśmy modę najpierw na Chianti, następnie na Primitivo, który to trend powoli się kończy, Prosecco zaś utrzymuje swoją pozycję od wielu sezonów. Restauratorzy i hotelarze dążą do zbalansowanej oferty, zależnej od pory roku. Sezon letni to wina białe na czele z Prosecco, a zimowy to czerwone na czele z Grzańcem Galicyjskim, którego jesteśmy również producentem.

Reasumując, nasi klienci starają się posiadać w swojej ofercie przekrój win z całego świata, niemniej jednak reprezentacja win ze starego kontynentu stanowi zazwyczaj powyżej 50%.

Patrząc na Państwa ofertę i wybory konsumentów podczas wizyt w restauracjach, jaka jest obecnie pozycja wina w sektorze HoReCa? I w jakim kierunku będzie to dalej podążać?

Wino nie jest pierwszym wyborem Polaków, w dalszym ciągu widoczne są bariery wchodzenia konsumentów do tej kategorii. Fluktuacja kadry w lokalach gastronomicznych również nam nie pomaga. Na szkoleniach dla kadry kelnerskiej staramy się przekonać personel, aby nie bał się serwować wina, aby umiał sprzedać wino, aby używał technik cross i up sellingowych. Tylko w ten sposób zwiększymy sprzedaż kategorii w lokalach, co z kolei z pewnością przełoży się na ich przychody. Obrót na winie nie stanowi jeszcze na dziś dwucyfrowych wartości, mimo swojego potencjału dla dochodów lokalu.

Polacy sięgają coraz częściej po wino, trzeba jedynie dać im możliwość wyboru i nie zamykać się na kategorię alkoholową, która jest najłatwiejsza do sprzedaży.

Rynek wina w gastronomii rośnie. Niezbędne jest natomiast ustanawianie w lokalu rozsądnych cen za kieliszek i za butelkę, a powinno być już tylko lepiej. Przed HoReCa jeszcze dużo pracy, ale uważam, że rysują się obiecujące perspektywy.

Dziękuję za rozmowę.